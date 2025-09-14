Nema medalje, ali ima novčane nagrade: Evo koliko je Sandra zaradila na Svjetskom prvenstvu

Sandra Elkasević završila je kao peta u poretku bacačica diska na Svjetskom prvenstvu u Tokiju. Njen najdalji hitac iznosio je 65.82 metara.

Valerie Allman je bacila najbolji hitac od 69.48 metara i prvi put postala svjetska prvakinja. Srebrna je Nizozemka Jorinda van Klinken (67.50 m), a brončana mlada Kubanka Silinda Morales koja je postavila osobni rekord (67.25 m).

Ovo je 35-godišnjoj Elkasević bio osmi nastup na svjetskim prvenstvima, a treći puta je ostala bez medalje. Ima dva zlata i srebra, a prije dvije godine u Budimpešti je bila također peta.

Za peto mjesto Elkasević je dobila 9.374 eura, dok Allman napušta Tokio s 59.653 eura.

