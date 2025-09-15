Umro legendarni Srbin koji je osvojio povijesnu medalju na Olimpijskim igrama: Zvali su ga 'zvijer na strunjači'

Slavko Obadov, legendarni srpski sportaš i osvajač prve Olimpijske medalje u džudu za Jugoslaviju, umro je u novom Sadu u 77. godini.

Obadov je do najvećeg uspjeha u karijeri stigao na Igrama u Montrealu 1976. godine, gdje je osvojio broncu u kategoriji do 80 kilograma.

Obadov je bio trostruki olimpijac, nastupivši i u Münchenu 1972. te u Moskvi 1980. godine. Njegova riznica medalja broji preko 80 odličja s najvećih svjetskih natjecanja. Bio je prvak Europe 1969. godine, a na europskim prvenstvima osvajao je i srebra (1975., 1979.) te broncu (1968.). Na Svjetskom prvenstvu u džudu 1973. bio je srebrni, a uspjehe je nizao i u sambu, gdje je također osvajao svjetska odličja. Bio je višestruki prvak Balkana, dvostruki prvak Mediterana (1975. i 1979.) te više od 20 puta nacionalni prvak. Zbog svoje nevjerojatne borbenosti i snage na tatamiju, zaslužio je nadimak "Zvijer na strunjači".

Obadov nije bio samo vrhunski natjecatelj i prvi jugoslavenski džudist koji je osvojio olimpijsku medalju, već i cijenjeni sveučilišni profesor, trener i mentor čiji je utjecaj oblikovao generacije sportaša.

IN MEMORIAM



Slavko Obadov (1948-2025) srpski džudista preminuo je danas u Novom Sadu.



Istoriju je ispisao osvajanjem prve medalje za naš džudo na Olimpijskim igrama u Montrealu, 1976. godine. Dobitnik je velikog broja nagrada i priznanja, među kojima su dva puta Spartakova… pic.twitter.com/AITRQNS8cJ — Ivan Todorov (@ivantodorovjudo) September 15, 2025

Od automehaničara do doktora znanosti

Ono što je Slavka Obadova činilo iznimnim nije bila samo sportska dominacija, već i nevjerojatan životni put. Počeo je kao automehaničar, no nakon prvih sportskih uspjeha, shvatio je važnost obrazovanja. Upornošću koja ga je krasila i u sportu, završio je gimnaziju, Višu pedagošku školu, a potom i Fakultet za fizičku kulturu. Njegova žeđ za znanjem tu nije stala; magistrirao je i doktorirao, postavši redoviti profesor na Fakultetu sporta u Novom Sadu.

Kao sveučilišni profesor, izveo je preko 150 diplomaca, 11 magistara i dva doktoranda. Objavio je više od 120 znanstvenih radova, tri sveučilišna udžbenika i četiri monografije. Njegova svestranost očitovala se i u drugim profesijama – radio je kao policijski inspektor i uspješan ugostitelj. Kao kruna karijere, jedini je u jugoistočnoj Europi nositelj najvišeg zvanja u džudu – 10. Dan.

POGLEDAJTE VIDEO: Djevojke pale u trans nakon što su čule da ovaj MMA borac nema djevojku