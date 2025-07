Doživio je veliku tragediju, a onda se u njemu nešto prelomilo: 'Želim uspjeti u MMA'

Slobodan Blagojević sudionik je druge sezone "Fight of Nations™: Put do pobjede" reality showa. Po zanimanju je ugostitelj, radi kao konobar na šanku, ima 21. godinu i dolazi iz Beograda. Dio je tima Aleksandra Ilića Jokera.

Od 5. godine trenira džudo, a prvo ozbiljno masovno natjecanje trebao je imati u Zagrebu, ali je bilo otkazano zbog korone, tako da svoj talent nikada nije uspio u tom sportu pokazati. U džudu je došao do crnog pojasa, a paralelno s tim dogodila mu se obiteljska tragedija.

Drugu sezonu 'Fight of Nations™: Put do pobjede' pratite na platformi VOYO od 19. srpnja!

Prije četiri godine njegov stariji brat se razbolio, dobio je rak pluća, a prije skoro tri godine je, nažalost - preminuo. Njih dvoje su jako bili povezani i naravno, to ga je strahovito pogodilo. Nije Slobodan Blagojević imao nikakvu želju nastaviti dalje s džudom, treniranje mu nije imalo smisla i prekinuo je karijeru nakon što je brat umro.

"Ne želim pričati o tome, to je nešto samo moje i privatno. Jedino što ću na tu temu reći je da me sport izvukao da skroz ne potonem", započinje svoju priču Slobodan Blagojević koji svojim karakterom i hrabrošću može biti uzor svima.

Nakon nekog vremena ipak je shvatio da ne može bez sporta, pa je otišao na MMA. Sa slobodnom borbom se bavi nekih godinu i pol - dvije, kako nam je otkrio:

"U trenutku kad mi je bilo najteže imao sam prijelomni trenutak. Naime, bila je zima i bio je to period nekih mjesec dana nakon bratove smrti. Vani je bilo, pa valjda maltene snijeg do koljena, pravi zimski uvjeti. Ja sam već 'pi***o', nisam bio sav svoj i nešto me prebacilo. Odlučio sam otići na trčanje po takvim uvjetima. Da sve izbacim iz sebe. Sigurno sam trčao dva sata bez prestanka, kroz suze, morao sam se resetirati na neki način, trčanje mi je bilo filter. Vratio sam se kući i razbolio."

Dva tjedna nije mogao ustati iz kreveta...

"Tad sam rekao što će meni ovo u životu. Mindset mi je totalno otišao u neki drugi smjer, krenulo je nabolje. Imao sam neku jaku prehladu, baš me zakucalo za krevet, ali nakon toga sam eruptirao u visine".

Prvi trening mu je bio šok jer nije bio naviknut na udarce, međutim uporan i hrabar kao što i je, stisnuo je zube i zapeo još jače. S roditeljima je skovao plan da ako za 4 godine ne uspije napraviti nešto u ovom sportu, vraća se za šank.

"Volim MMA i naravno da bi se htio u budućnosti baviti sa mješovitim borilačkim sportovima. Uporan sam, uvijek dajem sve od sebe i idem do krajnjih granica. Sportom se ipak bavim čitav život. Ugostiteljstvo je nešto što moram raditi, a MMA je nešto što volim, pa mi prelazak i nije bio težak niti problematičan. Treniram svaki dan po tri - četiri sata, baš sam sav u tome."

Kaže kako mu je u "Fight of Nations™: Put do pobjede" reality showu i kući bilo vrh.

"Nisam imao niti jednu zamjerku tamo. Bilo mi je to iskustvo 10 od 10. Ono što ću najviše pamtiti je baš sve. Izazovi su mi bili vrh, a borbe iskustvo."

Njegova obitelj i prijatelji su oduševljeni što sudjeluje u drugoj sezoni "Fight of Nations™: Put do pobjede" reality showu.

"Svi su upoznati s cijelim konceptom 'Fight of Nations™: Put do pobjede' reality showom, ali i FNC-a kao organizacije. A ja kao ja, sretan sam zbog takvog iskustva koje je za mene neprocijenjivo i ako me pitate imam li kakve MMA uzore u životu, nemam. Jednostavno, od svakog borca želim pokupiti ono najbolje. Adaptiram to svom stilu i tako nekako funkcioniram. Sve u svemu, mogu samo reći da gledate drugu sezonu reality showa 'Fight of Nations™: Put do pobjede' na platformi VOYO." - zaključio je Slobodan Blagojević.

POGLEDAJTE VIDEO: Trailer koji obećava! Druga sezona "Fight of Nations™: Put do pobjede" reality showa bit će nešto posebno