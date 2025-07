Najiskusniji kandidat FON™-A nam otkrio svoje iskustvo: 'Vjerojatno ću tek kasnije shvatiti...'

U subotu 19. srpnja na platformu VOYO stiže druga sezona popularnog reality showa 'Fight of Nations™: Put do pobjede'. U novoj sezoni osam boraca iz regije natjecat će se za profesionalni ugovor s FNC-om u vrijednosti od deset tisuća eura. Mlade nade regionalnog MMA podijeljene su u dva tima, a trenirat če ih najveće zvijezde regionalnog MMA, Aleksandar 'Joker' Ilić i Miran 'Slo Rocky' Fabjan.

Jedan od kandidata je i Veljko Aleksić, 23-godišnji Beograđanin koji iza sebe već ima dvije borbe i dvije pobjede u FNC-u. Na FNC 16 priredbi svladao je Miloša Dobrasa, a na FNC-u 18 Antonia Budimira. Cijeli život se bavi sportom pa se tako okušao u ragbiju, karateu, boksu, aikidu, kikboksu i nogometu.

Kako se to dogodilo da borac s dva profesionalna meča pod okriljem FNC-a uđe u Fight of Nations™?

"Jednostavno bio sam dugo povrijeđen. Nisam imao borbu. Menadžer mi je ponudio priliku da me ljudi jednostavno bolje upoznaju kroz Fight of Nations. U tom trenutku sam mislio da je to odlična odluka. Popričali smo i to je to."

I je li se pokazalo kao odlična odluka? Kakva su Vaša iskustva iz showa?

"Moja iskustva u showu su jako lijepa, upoznao sam dosta ljudi, upoznao sam FNC ekipu i eto imao sam to iskustvo da budem u kući s drugim borcima. Sve najbolje o tom iskustvu, iskreno dosta sam naučio i tek ću vjerojatno u neko kasnije vrijeme shvatiti što sam dobio od toga. Bilo je jako puno zanimljivih situacija. Nemam što izdvojiti jer se baš svašta dešavalo. U principu, svaki izazov, svaki meč i svaka interakcija je bila zanimljiva."

Kako ste se zaljubili u MMA nakon što ste promijenili toliko sportova?

"U principu, svidjela mi se sloboda borbe, bez ikakvih ograničenja i bez... Ne mogu reći pravila, ali eto slobodna borba mi se najviše svidjela i u nju sam se zaljubio."

Je li istina da vas roditelji i dalje ne podržavaju kada je u pitanju bavljenje ovim sportom?

"Ne, ne, nije to istina. To su ljudi pogrešno shvatili, ja sam rekao da me roditelji nisu podržavali u početku i da su sad i dalje ponekad malo uplašeni kada se borim, ali sada hvala Bogu imam apsolutnu podršku i stvari su se promijenile."

Kako je bilo raditi s trenerima Ilićem i Fabjanom?

"Bilo je jako zanimljivo i interesantno s obzirom na njihov rivalitet i na kompletnu situaciju. Mislim da je bilo jako super, bilo je zanimljivo i nama, bit će zanimljivo i publici."

