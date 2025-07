Glavni zabavljač u 'FON'™-u otkrio nam zanimljivosti iz showa: 'Iskustvo koje ne možeš kupiti'

U subotu 19. srpnja na platformu VOYO stiže druga sezona hit reality-showa 'Fight of Nations™: Put do pobjede'. Osam mladih MMA boraca se bori za profesionalni ugovor s FNC-om u vrijednosti od deset tisuća eura, a sve kao treneri nagledaju zvijezde regionalne MMA scene Aleksandar 'Joker' Ilić i Miran 'Slo Rocky' Fabjan.

Jedan od kandidata u čijem ćemo izvedba uživati u drugoj sezoni je i Gabrijel Pavlović, 24-godišnji osobni trener koji živi u njemačkom Nürnbergu. U kući će svojim nepodopštinama zabaviti gledatelje i neke od svojih cimera, dok drugima njegove šale neće biti duhovite.

Finale druge sezone showa održat će se na FNC 24 priredbi u zagrebačkoj Areni gdje će i dvojica trenera, Fabjan i Ilić, održati svoj revanš, nakon što je Slovenac dobio prvi meč. Pavlovićev cilj također je boriti se na najvećoj mogućoj sceni, a evo što nam je otkrio o svojim iskustvima u showu.

Kako je krenuo vaš put u MMA i kako ste se odlučili na prijavu u 'Fight of Nations™: Put do pobjede'?

"Počeo sam se baviti sportom već kao dijete pa sam bio malo preaktivan, izbacili su me iz nogometnog kluba. Prešao sam u kickboks sa 16 pa do neke 19. godine sam radio kickboks. Onda sam preošao u MMA, krenuo s MMA sportom pa su me nakon nekih pola godina zvali za reality jedan, sličan Fight of Nations, u Njemačkoj. To sam odradio i kad sam vidio da se radi Fight of Nations druga sezona sam se prijavio i evo me."

Kakva su bila vaša iskustva u radu s MMA zvijezdama poput Mirana Fabjana i Aleksandra Ilića?

"Da budem iskren, obojica su me baš iznenadili osobno kakvi su prema nama. Bilo je lagano raditi s njima jer znaju sve kako se radi, oni su iskusniji nego mi, oni su sve to prošli i bio je baš gušt učiti od njih."

Što možemo očekivati od vas u showu?

"Sve i svašta, borbe koje sam imao su bile svakako interesantne i u kući sam se dosta zabavljao, bilo je svačega."

Što vam je sudjelovanje u showu donijelo u profesionalnoj karijeri i privatnom životu? Koji su ciljevi za daljje?

"To je bilo iskustvo koje ne možeš kupiti novcem, to moraš jednom proći, ako želiš biti na toj velikoj sceni. Mislim da nam je za karijeru svima puno donijelo. Od svakoga se nešto pomalo pokupi. Cilj mi je, kao i svakome, da dođem na najvišu razinu što mogu. Da napravim najbolje od svoje karijere i da uzmem jednoga dana neki veliki pojas."

