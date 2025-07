Jedan je bio uspješan košarkaš, a drugog je spasio Islam: Upoznajte trenere nove sezone FON™-a

Pretplatnici platforme Voyo od subote, 19. srpnja mogu pratiti drugu sezonu borilačkog reality showa 'Fight of Nations™: Put do pobjede'. Osam mladih nada MMA borilačkog sporta predstavit će se publici i boriti za vrijednu nagradu - FNC ugovor u vrijednosti od 10.000 eura i ulazak na profesionalnu MMA scenu.

Mladi borci bit će podijeljeni u dva tima koja će voditi Miran 'Slo Rocky' Fabjan i Aleksandar 'Joker' Ilić. Fabjan i Ilić svrstavaju se među najbolje borce u regiji te će mladići iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i Bosne i Hercegovine svakako moći puno toga naučiti od ove dvojice iskusnih profesionalca.

Drugu sezonu 'Fight of Nations™: Put do pobjede' pratite na platformi VOYO od 19. srpnja!

Košarkaš Ilić pokazao svestranost - uspješna tranzicija u potpuno drukčiji sport

Aleksandar Ilić u MMA krugovima poznat je kao 'Joker', a nadimak je dobio zbog tetovaže tog legendarnog lika koju ima na leđima. Ovaj 36-godišnji Beograđanin sportsku karijeru izgradio je u košarci, igrao je kao playmaker u klubovima Partizan, OKK Beograd i Radnički, a ujedno je bio član juniorske reprezentacije Srbije prije nego što se, nakon trinaest godina bavljenja košarkom, odlučio baviti najpopularnijim borilačkim sportom. Da odlaskom iz košarke u MMA nije pogriješio svjedoče pobjede velikih imena poput Poljaka Damiana Janikowskog, višestrukog svjetskog prvaka u hrvanju i osvajača olimpijske medalje u Londonu 2012. godine.

Foto: Fnc

Izrazito je prisutan na društvenim mrežama i teži promjeni percepcije MMA boraca u javnosti, a to je i jedan od razloga njegovog izrazito kritičkog stava prema Fabjanu, koji mu ne ostaje dužan.

Islam ga spasio od pakla ovisnosti

Slovenac Miran Fabjan, poznatiji kao 'Slo Rocky' jedan je od najpoznatijih boraca u regiji kojem se ljubav prema borilačkim vještinama rodila se kad se počeo baviti kickboxingom te je već tada postao poznat mnogim ljubiteljima borilačkih sportova.

Slovenac ne skriva probleme koje je imao ranije u životu, ali naglašava kako je sada posvećen mirnom životu, skladu u obitelji te mu je prioritet održavanje odnosa sa svoje troje djece, a izrazito mu je važna i vjera. Naime, Fabjan se preobratio na islam te smatra da su ga upravo vjera i molitva spasile od pakla ovisnosti.

Veliki je motivator i nada se inspirirati mlade borce koje će mentorirati u nadolazećoj sezoni borilačkog reality showa. Inače, poznat je i po svojim provokativnim nastupima, a na eventu FNC 20 u Zagrebu, porazio je Ilića, Spahića, Kitu, De Castra, a na kraju izgubio od Stošića.

Foto: Fnc

'Joker' i 'Slo Rocky' ponovno će se susresti u kavezu u samom finalu showa – na FNC eventu 6. rujna uživo u Areni Zagreb. Osim trenera, tada će u kavez FNC-a ući i finalisti showa, po jedan najuspješniji borac iz svakog tima, kada će se doznati i koji će tim ostvariti konačni trijumf, a koji će borac osvojiti ugovor s FNC-om.

Kako će izgledati ponovni susret trenera izvan kaveza, ali i u njemu, kako će voditi svoje timove i koji će se pokazati kao bolji trener, a koji kao bolji borac - doznajte u novoj sezoni reality showa 'Fight of Nations™: Put do pobjede' na platformi Voyo od 19. srpnja!

POGLEDAJTE VIDEO: Joker uoči sraza s Fabjanom najavio: 'Želim karijeru završiti u FNC-u, a ovo je najveća zvijezda...'