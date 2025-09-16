Brady ponovno na terenu? Iznenađujuća vijest o legendi koja je iznenadila čak i njegove fanove

Bivši američki profesionalni nogometaš Tom Brady najavio je u ponedjeljak da će se se natjecati na prvom turniru u flag footballu u Saudijskoj Arabiji u ožujku 2026.

Brady, koji je igrao na položaju quarterbacka i sedam je puta osvojio Super Bowl, povukao se iz NFL-a nakon sezone 2022.

Fanatics Flag Football Classic je egzibicijski turnir na kojem će sudjelovati tri tima u formatu kružne igre. Brady (48) će se pridružiti sadašnjim i bivšim zvijezdama lige u sudjelovanju.

Na tom popisu nalaze se trenutno istaknuti igrači Saquon Barkley (Eagles), Tyreek Hill (Dolphins), Christian McCaffrey (49ers), Sauce Gardner (Jets), Myles Garrett (Browns), CeeDee Lamb (Cowboys) i Maxx Crosby (Raiders), kao i slobodni igrač Odell Beckham Jr.

Bradyjev bivši suigrač Rob Gronkowski također će sudjelovati, dok su potvrđena tri trenera Pete Carroll, Sean Payton i Kyle Shanahan.

"Donijet ću kući trofej", rekao je Brady.

Međunarodni olimpijski odbor (MOK) objavio je 2023. da će flag football biti uključen u Ljetne olimpijske igre 2028. u Los Angelesu, a Brady bi mogao ciljati na mjesto u tom natjecanju.

U svibnju je NFL svojim igračima odobrio sudjelovanje u flag footballu na Ljetnim olimpijskim igrama 2028., navodeći specifične propise kao dio odluke, poput nadzora nad odgovarajućim površinama za igru ​​i zaštite od ozljeda za NFL momčadi.

Brady, trostruki MVP lige koji je proveo 20 sezona s New England Patriotsima i još tri s Tampa Bay Buccaneersima, vodeći je u NFL-u po broju započetih utakmica (333), dodavanja (7753), pokušaja (12050), osvojenih jarda (89214), dodavanja za touchdown (649), povrataka u zadnjoj četvrtini (46) i pobjedničkih napada (58).

