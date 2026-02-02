Legende progovorile o dočeku, dvije reprezentacije ostvarile uspjeh o kojem se priča

Spušten je zastor na Europsko rukometno prvenstvo. Hrvatska se reprezentacija vratila s brončanom medaljom. Prošli tjedan, logično, bio je posvećen završnici rukometnoga prvenstva. Naši tekstovi uglavnom su bili posvećeni utakmicama hrvatske rukometne reprezentacije.

Silvijo Maksan odradio je mali milijun analiza i najava s eminentnim rukometnim stručnjacima. Razgovarao je s Brankom Tamšeom uoči ogleda Hrvatske i Slovenije, taj su mu susret najavili legendarni reprezentativac Željko Musa kao i slovenski sportski novinar Matic Flajšman. Nakon utakmice svoju su mu analizu dali Jakov Gojun i Ivan Čupić.

Zdravko Zovko dao je svoj uvod u utakmicu s Mađarskom, a veliki uspjeh i ulazak u polufinale komentirali su Marino Marić i Ivan Ninčević koji je Silviju otkrio i ekskluzivu. Naime, Ivan je podijelio s nama da mu je Sigurdsson rekao da se poziv Hrvatske ne odbija i da bi pješke došao na izborničko mjesto.

Marin Šipić i Slavko Goluža dali su svoje mišljenje o lošoj organizacije EHF-a. Branko Tamše, stalni gost, najavio je utakmicu Njemačke i Hrvatske u polufinalu, a svoju su analizu nakon poraza Hrvatske ponudili Mirko Alilović, Mirko Bašić i Alvaro Načinović.

Slavko Goluža uveo nas je u utakmicu za brončanu medalju s Islandom i otkrio kako se na bronce gledalo kada je on bio izbornik. Nakon utakmice dao je i svoj komentar na pobjedu i doček koji se pretvorio u glavnu temu, a tome je govorio i Mirko Alilović dok je legendarni Lino Červar dao svoje viđenje brončane medalje.

Ipak je tu bilo i nogometa. Silvijo je nakon utakmice Midtjyllanda i Dinama razgovarao s Nikolom Jurčevićem.

Tonko Medvedec uveo nas je u veliki susjedski derbi sa Slovenijom u razgovoru sa Zlatkom Horvatom, a pogodio je u sridu svojim komentarom nakon poraza Hrvatske od Njemačke u polufinalu. Tonko se bavio i futsalom te je razgovarao s Filipom Novakom uoči četvrtfinala protiv Armenije.

U rukometni derbi sa Slovenijom uveo nas je i Roko Silov koji je dao presjek velikih dvoboja Hrvatske i Slovenije, a bavio se i futsalom te je uoči ključne utakmice s Latvijom razgovarao s Kristijanom Grbešom i Tonijem Jelavićem, a četvrtfinale mu je najavio Alen Jukić. Roko je dao i odličan komentar nakon hrvatske pobjede i plasmana u polufinale Eura.

Maj Gašparac izdvajao je pet najvažnijih stvari o našoj reprezentaciji nakon utakmica sa Slovenijom, Mađarskom i Njemačkom. Maj je uoči utakmice Armenije i Hrvatske u četvrtfinalu Eura u futsalu razgovarao s našim vratarom Antom Piplicom, a s Ilijom Lončarevićem je najavio utakmicu Dinama kod danskog Midtjyllanda.

Vehmir Džakmić također se bavio rukometom. Izdvojio je najvažnije stvari nakon pobjede nad Švicarskom i onda sažeo cijelo uspješno prvenstvo u tekstu nakon osvojene brončane medalje.

Nakon Švicarske smo dali i svoj komentar na utakmicu, a uoči Slovenije smo razgovarali s Urhom Kastelicem, slovenskim vratarem. Nakon velike pobjede nad Islandom u drugom krugu istražili smo kako bi se naši reprezentativci prezivali da su Islanđani.

Pisali smo i o tome što je Dagur Sigurdsson donio Hrvatskoj i koji su glavni razlozi poraza od Njemačke. Kritizirali smo i raspored EHF-a prije naših rukometaša i izbornika i pri tome točno predvidjeli da Slovenija nema šanse protiv Islanda kao niti Mađarska protiv Hrvatske.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte kako je Sigurdssonu čestitao predsjednik EHF-a kojeg je Dagur burno kritizirao