Vikend koji je sve okrenuo naglavačke: Medalja, pobjede i kraj koji nitko nije očekivao

Iza nas je vikend koji je ponudio gotovo sve; emociju, euforiju, velike pobjede, gorka razočaranja i sportske priče koje su se prelijevale iz dvorana na stadione, a završile izvan terena. Hrvatski sport bio je u središtu pozornosti, a rukometna bronca iz Danske ostavila je snažan pečat na cijeli sportski kraj tjedna. Već standardno ponedjeljkom, Net.hr vam u Vikend retrovizoru donosi pregled najzanimljivijih sportskih događaja proteklog vikenda.

Rukomet: poraz koji je vodio do medalje

Iako je u petak Hrvatska poražena od Njemačke u polufinalu Europskog prvenstva, momčad Dagura Sigurdssona pokazala je karakter onda kada je bilo najvažnije. U utakmici za treće mjesto hrvatski rukometaši slavili su protiv Islanda s tijesnih 34:33 i osvojili brončanu medalju – još jednu potvrdu kontinuiteta uspjeha i mentalne snage ove generacije.

Finale prvenstva donijelo je slavlje Danske, koja je uvjerljivo svladala Njemačku 34:27 i tako zaokružila nevjerojatnu seriju – olimpijsko, svjetsko i europsko zlato.

HNL i domaća scena: borba se zahuktava

Subota je donijela uzbuđenja i na domaćim terenima. Gorica je u ranijem terminu svladala Hajduk 1:0 pogotkom Poza, dok Dinamo potencijalnom pobjedom protiv Vukovara došao u priliku povećati prednost na vrhu ljestvice na sedam bodova. Slaven Belupo nije imao rješenja na Apašu protiv Varaždina koji je slavio 0:2.

U nedjelju je Osijek upisao vrijednu pobjedu protiv Rijeke 1:0, dodatno zakompliciravši borbu za europske pozicije.

Liga petice: Hrvati u glavnim ulogama

Na europskim travnjacima posebno su se istaknula hrvatska imena. Andrej Kramarić još je jednom pokazao klasu u Bundesligi, postigavši dva pogotka u pobjedi Hoffenheima 3:1 protiv Union Berlina. Luka Vušković zabio je za HSV u velikom remiju protiv Bayerna iz Münchena.

U Engleskoj je Arsenal uvjerljivo svladao Leeds 4:0 i učvrstio prvo mjesto, dok su Tottenham i Manchester City u derbiju kola podijelili bodove (2:2). U Španjolskoj je Barcelona slavila u gostima kod Elchea 3:1, Atletico Madrid je remizirao s Levanteom (0:0), a Real Madrid je u dramatičnoj završnici slomio Rayo Vallecano 2:1. Juventus je u Serie A uvjerljivo pobijedio Parmu 4:1.

Futsal i tenis: razlozi za optimizam

Hrvatska futsal reprezentacija plasirala se u polufinale nakon sigurne pobjede protiv Armenije 3:0, a u srijedu je čeka veliki okršaj protiv Španjolske.

Teniski vikend obilježio je Australian Open. Elena Rybakina slavila je u ženskom finalu protiv Aryne Sabalenke 6-4, 4-6, 6-4, dok je Carlos Alcaraz u muškom finalu pobijedio Novaka Đokovića 2-6, 6-2, 6-3. 7-5 i postao najmlađi tenisač s osvojenim karijernim Grand Slamom.

Epilog vikenda: slavlje bez dočeka

I dok su hrvatski rukometaši na parketu ispisivali povijest, vikend je završio izvan sportskih borilišta, otkazanim dočekom rukometaša u Zagrebu. Odluka je otvorila niz pitanja i izazvala burne reakcije, pretvorivši sportsko slavlje u društveno-političku temu.

