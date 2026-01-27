Hrvatska i Slovenija snage su odmjerili više od 40 puta. Mogli biste se iznenaditi koliko smo puta slavili

Hrvatska od 18:00 igra utakmicu sa Slovenijom. Utakmica je to koja će, iako nam ne garantira prolazak, uvelike režirati finiš grupne faze i polaznike u polufinale, ali i utakmica koju smo gledali mnogo puta.

Hrvatska i Slovenija dobro su znani protivnici. Ovo će im biti 44. međusobni susret, a prvu su utakmicu odigrali 26. veljače u Zagrebu. Protiv Slovenaca su naši reprezentativci odigrali čak 43 utakmice, u kojima je Hrvatska bila bolja u njih čak 30, dok je Slovenija slavila u njih 12. Samo je jedna utakmica završila remijem, a mi vam donosimo najbitnije.

Veliki debi

Hrvatska i Slovenija su svoju prvu utakmicu na nekom velikom natjecanju odigrali 1995. na Svjetskom prvenstvu u Islandu. Bila je to prva utakmica skupine B koju je Hrvatska dobila 26-24 i započela svoj pohod na medalju. Reprezentacija je to koju su predstavljali brojni velikani hrvatskog rukometa, a nakon te pobjede Hrvatska je dobila još tri od četiri utakmice te kao prva prošla u knock-out fazu, gdje je došla sve do finala u kojemu je bolja ipak bila Francuska.

Bogata 2004

Igrali smo protiv Slovenaca i 2004. Te je godine Slovenija bila domaćin Europskog prvenstva u siječnju, da bi u svibnju ušla u Europsku uniju i "zaokružila europsku godinu". Sa Slovenijom smo se sastali u polufinalu, no utakmicu smo, nažalost, izgubili rezultatom 27-25. Naš najbolji igrač bio je Mirza Džomba, koji je "susjedima" zabio 12 komada, dok su Sloveniju do pobjede predvodili sjajni Beno Lapajne s 14 obrana i Vid Kavtičnik, koji je zabio šest golova. Nakon te utakmice Hrvatska je izgubila i utakmicu za treće mjesto, pa se tako iz Ljubljane vratila bez medalje.

Iste smo se godine našli i u grupnoj fazi Olimpijskih igara u Grčkoj. Naši su reprezentativci dočekali Sloveniju u grupi A, u kojoj su "isprašili konkurenciju". 'Pakleni' su protiv Slovenije slavili s 27-26, završili skupinu kao prvi i kasnije otišli do samog kraja turnira, osvojivši zlato protiv Nijemaca. U utakmici sa Slovenijom najbolji je bio Igor Vori, koji je zabio osam golova.

Slovenija kao vjesnik pobjeda

Protiv Slovenaca smo igrali i na Europskom prvenstvu 2008. Tada je Hrvatska u Norveškoj ostvarila visoku pobjedu 29-23. U našoj su pobjedi najbolji bili Ivano Balić i Zlatko Horvat sa po sedam golova, a veliki je doprinos dao i Mirko Alilović sa svojih 19 obrana. Ta je pobjeda Hrvatskoj dala krila na kojima smo stigli do finala, koje smo izgubili od krvnika iz borbe za broncu 2004. – Danaca.

Sastali smo se i 2012., kada je Hrvatska pobjedom protiv Slovenije osigurala prolazak preliminarne faze natjecanja. U toj nas je utakmici do pobjede predvodio Ivan Ćupić, a nakon nje je Hrvatska došla do polufinala. Na kraju tog prvenstva Hrvatska je pobjedom protiv Španjolske postala brončana.

Možda i najbitnija utakmica Hrvatske i Slovenije došla je 2013. na Svjetskom prvenstvu. Ovoga puta su se ove dvije reprezentacije sastale tek u utakmici za treće mjesto. U njoj je bolja bila Hrvatska, koja je pobijedila i kući odnijela broncu. Naši su reprezentativci, predvođeni izbornikom Golužom i na krilima Duvnjaka i Ćupića, pobijedili 31-26 i obradovali naciju još jednom medaljom.

Simboličan datum

Posljednju bitnu utakmicu Hrvatska i Slovenija odigrale su prije točno godinu dana. Dobro, godinu i jedan dan. Hrvatska je, baš kao i danas, Sloveniju dočekala u trećem kolu druge faze turnira s imperativom pobjede. Slovenija je tada puno bolje krenula u utakmicu te je vodila kroz cijelo prvo poluvrijeme, jednom imajući čak i visoku prednost od pet golova razlike, no ta se prednost poćela topiti pred kraj prvog poluvremena, a do sučevog zvižduka je u potpunosti "otopljena".

Kako su završili prvo, tako su naši reprezentativci krenuli u drugo poluvrijeme i pobijedili Slovence s 29-26 za prolazak u polufinale, nakon kojega smo postali viceprvaci. Do pobjede protiv Slovenaca nas je vukao Dominik Kuzmanović s osam obrana, a u napadu je briljirala cijela momčad, što dokazuje i činjenica da su trojica igrača (Filip Glavaš, Marin Šipić i Ivan Martinović) zabili po pet golova.

Nadamo se da će 44. međusobni susret također biti sretan kao i većina prijašnjih 43. Protivnika znamo, a pobjeda nam potencijalno može značiti prolaz skupine. Hoće li našim reprezentativcima uspjeti ponoviti uspjeh "Paklenih" i "Kauboja", saznajte od 18:00 na RTL-u ili platformi VOYO.

