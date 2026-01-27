Legendarno krilo uoči Slovenije upozorava: 'Kako je nama, tako je i njima'

Rukometni derbi koji ne priznaje popravni ispit ponovno je pred nama. Hrvatska i Slovenija u utorak od 18 sati u Malmöu igraju jednu od ključnih utakmica drugog kruga Europskog prvenstva, susret koji bi mogao presudno usmjeriti borbu za polufinale. U skupini u kojoj su Island, Švedska, Hrvatska i Slovenija izjednačeni s po četiri boda, svaki gol može biti presudan.

Uoči takve utakmice razgovarali smo sa Zlatkom Horvatom, bivšim hrvatskim reprezentativcem i legendarnim krilom, čovjekom koji je tijekom karijere prošao bezbroj ovakvih scenarija. Prije svega dotaknuli smo se gustog rasporeda i činjenice da reprezentacije u ovoj fazi natjecanja igraju dan za danom, što neminovno otvara pitanje fizičke i mentalne rekuperacije.

Horvat otvoreno priznaje da takav ritam nije nimalo lagan. Prisjetio se vremena kada su i njegova generacija te one prije nje igrale u sličnim uvjetima, kada su prvenstva bila kraća, ali intenzitet jednako zahtjevan. Ističe kako je ključno prihvatiti realnost turnira jer raspored vrijedi jednako za sve. “Kako je nama, tako je i njima. Takav je raspored i jednostavno se moraš priviknuti na to”, naglašava Horvat.

Razgovor se potom prirodno usmjerio prema Sloveniji i njihovom dosadašnjem putu na prvenstvu. Horvat je pratio dio njihovih utakmica, posebno onu protiv Švicarske, koju opisuje kao vrlo zanimljivu i neizvjesnu. Slovenci su, podsjeća, bili u konfuznoj situaciji, gubili su i petnaest minuta prije kraja, ali su se uspjeli vratiti u utakmicu i na kraju pobijediti. Čak ni crveni karton izbornika nije ih izbacio iz ravnoteže. “To pokazuje karakter. Nema odustajanja, a to je nešto što je i kod nas slučaj”, ističe Horvat.

Govoreći o slovenskim igračima, ne izdvaja jednog pojedinca kao presudnog, iako priznaje da je Janc konstantan i standardno dobar. Ipak, naglašava da se snaga Slovenije krije u kolektivu. Njihova igra temelji se na brzim, nižim igračima, velikom broju duela jedan na jedan, brzom protoku lopte i stalnim promjenama pozicija. Upravo takav stil igre čini ih vrlo neugodnim i fizički zahtjevnim protivnikom.

Utakmicu Hrvatska- Slovenija možete gledati od 18:00 na RTL-u i platformi VOYO, a u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr

Prisjećajući se prošlogodišnjeg Svjetskog prvenstva, Horvat smatra da se slovenska reprezentacija nije bitno promijenila. Većina igrača već je tada bila uigrana, a glavna razlika u odnosu na tada leži u činjenici da sada imaju realnu priliku za prolazak dalje. Hoće li im to predstavljati dodatni pritisak ili motiv, smatra Horvat, vidjet će se tek na terenu.

Kao netko tko je više puta igrao protiv Slovenije, Horvat u sjećanju nosi i dobre i loše trenutke. Posebno mu je ostala urezana utakmica za treće mjesto u Francuskoj, u situaciji kada je raspored bio znatno nepovoljniji za Hrvatsku. Nakon teškog poraza od Norveške i promašenog penala, uslijedila je utakmica sa Slovenijom dan kasnije, dok su oni imali dan odmora. Hrvatska je tada vodila sedam ili osam razlike petnaestak minuta prije kraja, ali je ostala bez snage i na kraju izgubila. “Bilo je i puno dobrih utakmica protiv njih, ali ova je ostala u sjećanju zbog cijele situacije”, priznaje Horvat.

Za kraj, razgovor se dotaknuo i posebne obljetnice – deset godina od legendarnog “čuda u Krakovu”. Horvat priznaje da nije bio svjestan da se ta obljetnica poklapa baš s današnjim datumom, ali emocije i sjećanja i dalje su snažni. Prisjetio se kako tada Hrvatska gotovo uopće nije razmišljala o Poljskoj, već isključivo o ishodu utakmice Norveške i Francuske. Vjerovali su da Norveška može pobijediti, što se na kraju i dogodilo, ali je trebalo odigrati i vlastitu utakmicu na gotovo savršen način.

Opisuje stanje potpune koncentracije i unutarnje napetosti, bez obzira na visoku prednost na semaforu. Iako je Hrvatska na poluvremenu vodila pet razlike, osjećaj je bio kao da je rezultat negativan. U drugom dijelu uslijedio je furiozan početak i odlazak na dvoznamenkastu razliku, ali u glavama igrača svaki je gol i dalje imao težinu odlučujućeg. “U glavi ti je stalno kao da vodiš samo jedan razlike”, prisjeća se Horvat, dodajući kako mu je upravo ta utakmica ostala jedno od najljepših sjećanja u karijeri.

