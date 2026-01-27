Prije deset godina dogodio se jedan od najvećih rukometnih podviga ikad

27. siječnja 2016. ostat će upamćen kao jedan od najsjajnijih dana u hrvatskoj rukometnoj povijesti. Ono što se do tada činilo nemogućim, rukometaši Hrvatske pretvorili su u stvarnost, trijumf nad domaćinom Poljskom rezultatom 37:23, dovoljan da osiguraju plasman u polufinale Europskog prvenstva.

Nakon što je Norveška iznenadila Francusku (29:24), Hrvatskoj je za polufinale trebalo nevjerojatnih +11 golova razlike protiv Poljske. Malo tko je mogao zamisliti da će se to ostvariti, ali hrvatski rukometaši od prve minute pokazali su zašto se njima i cijelom hrvatskom sportskom narodu s pravom može tepati riječima “heroji”.

Utakmica je započela fantastično. Golovima Marića, Čupića i Sliškovića Hrvatska je povela 3:0, odmah stavljajući pritisak na domaćina. Iako je razlika od osam golova izgledala neostvarivo za prolazak, naši rukometaši nisu stali. Fenomenalna obrana i briljantni Ivan Stevanović, koji je držao Poljake na samo jednom golu do 10. minute, stvorili su osjećaj da je “čudo iz Krakova” moguće.

Prvi dio donio je prednost od +5 (15:10), ali to je bila samo priprema za ono što je uslijedilo. Hrvatska je nastavila pritiskati i u drugom poluvremenu, a serijom golova već nakon pet minuta razlika je narasla na +20 – Poljaci su bili potpuno slomljeni. Marko Kopljar, Horvat i Štrlek, koji je postigao ukupno 11 golova, predvodili su ofenzivu koja je preplavila domaćine.

Iako su Poljaci sredinom drugog poluvremena uspjeli smanjiti zaostatak na +12, hrvatski rukometaši su ostali koncentrirani i disciplinirani. Svaki pokušaj domaćina bio je neutraliziran, a igrači su zadržali mir i samopouzdanje koje je preokrenulo cijeli turnir.

Sastav legendarne Hrvatske reprezentacije činio je: Stevanović, Alilović; Marić, Duvnjak, Kopljar, Gojun, Horvat, Karačić, Štrlek, Čupić, Kovačević, Mamić, Šebetić, Slišković, Cindrić, Kozina.