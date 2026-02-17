Boksački svijet bruji o monstruoznom nokautu! Legenda tvrdi: 'Takvo što rijetko se viđa'

Hrvoje Sep, poznati hrvatski profesionalni boksač, komentirao je sva tri dosadašnja eventa Zuffa Boxing koji su se mogli gledati na platformi VOYO. Posljednji event koji je održan u ponedjeljak ujutro po našem vremenu u Meta Apex centru u Las Vegasu, obilježili su spektakularni prekidi, a čak šest od osam borbi završilo je prije posljednjeg zvona, uključujući sve tri borbe glavnog programa. Treće izdanje Zuffa Boxinga potvrdilo je reputaciju nove promocije kao mjesta gdje se jamči uzbuđenje i ozbiljne boksače, iako je upočetku bilo sumnji u Zuffa Boxing...

"Zuffa Boxing je jedna ozbiljna priča i sviđa mi se ta priča", kaže za portal Net.hr u uvodu razgovora Hrvoje Sep iz BK Leonardo...

"Boksu kronično nedostaje krovna svjetska organizacija jer onu sigurnost koju ti krovna organizacija daje nemaš nigdje u svijetu. Da bi plaće mogle biti bolje, mogle bi i to je istina, ali vjerujem da će se prema tome ići u budućnosti. No, ono što je kad pričamo o Zuffa Boxingu ključno, to je kontinuitet nastupa, sigurnost nastupa, platforma gdje svatko može nastupati bez obzira na nacionalnost, odnosno iz koje države dolazili, je li ta država boksačk meka, jesu li ti borci marketinški isplativi. To je ono što kronično nedostaje boksu jer u boksu praktički 10 zemalja u svijetu vodi cijeli sport. Kad kažem 10 zemalja, tu mislim na promotore iz samo tih 10 zemalja. Boksači iz malih zemalja ili zemalja koje nisu toliko, kao što sam rekao, marketinški zanimljive, jako teško dobivaju prilike. Jednostavno je to ona sfera i šema - ako dobijem priliku, dobijem! Kvaliteta ti ne garantira nastup, što je ključni problem našeg sporta", govori Hrvoje Sep u dodaje:

To što je Dzambekov napravio, nokaut kakav je ostvario, to je produkt čiste tehnike koja je u ovom slučaju bila savršena. Umar Dzambekov je Čečen odrastao u Austriji, a sad živi u SAD-u. Dzambekov je fantastičan boksač, a taj nokaut, takav nokaut aperkatom, tako savršeno plasiran aperkat koji je bio toliko točan, precizan i razoran, takvo što se rijetko viđa, izuzetno je rijedak. Ja bih rekao da se događa jednom u nekoliko tisuća mečeva. Hrvoje Sep za Net.hr.

"Ima toga i u MMA-u, ali opet u nekoj manjoj mjeri. U slobodnoj borbi se opet gleda neka kvaliteta, bez obzira u kojoj zemlji živiš i koliko klikova, pregleda, page wieova i na kraju novca priskrbiš. Naravno, da i u slobodnoj borbi postoje isplativiji i manje isplativi borci i naravno da se preferira nekad da netko tko je marketinški isplativniji da pobijedi, svatko bi htio da netko takav i dobije meč pa da se kasnije oko takvog borca vrti priča, međutim opet imaš mogućnost nastupa, a to je najbitnije".

Hrvoje Sep po prvi put odgovara na pitanje - zašto je bilo toliko skeptika prije pokretanja Zuffa Boxinga i zašto se toliko sumnjalo u boksačku ideju Dana Whitea, čelnika UFC-a?

"Zato što je Zuffa Boxing, općenito pokretanje novog eventa, promocije, preveliki zalogaj. Bez obzira na sve, bez obzira što su prva tri eventa Zuffa Boxinga bila dobra, uspješna, Zuffa Boxing je i dalje preveliki zalogaj i pitanje je što budućnost Zuffi Boxing donosi. Teško će biti ostvarivo da taj event opstane na duge staze, ali da idu u dobrom smjeru, idu. Ono što je Zuffa Boxingu pomoglo je to što iza Zuffa Boxinga stao Paramount s ne znam koliko milijardi i da je iza njih stao Turki Alalshikh s isto ogromnom cifrom. To je strašna stvar. Oni su vidjeli viziju Dana Whitea koji ima dobre projekte, neupitno je to i volio bih da Zuffa Boxing opstane u budućnosti jer unatoč svemu, to neće biti lak zalogaj."

Zašto?

"Dakle, većinu svjetskog boksa drže različiti promotori i najjače četiri svjetske federacije - IBF, WBA, WBC i WBO - s kojima Dana White neće raditi. Kad oni osjete opasnost Zuffa Boxinga, da Zuffa Boxing dovodi sve jača imena, oni će svi pokušati surađivati sa Zuffa Boxingom. Znate kako to ide - oni što su neprijatelji, postat će prijatelji. Lako će se oni udružiti da bi opstalo ono na čemu oni egzistiraju. Bit će tu borbe i bez obzira što je Zuffa Boxing odlično krenuo u priču, bez obzira što imaju novaca, što moćnici stoje iza Zuffa Boxing, što su im eventi dosad bili sjajni, što imaju sjajne boksače, to je ogroman projekt za koji će trebati godine da zaživi do kraja, ako će ikad zaživjeti na globalnoj razini."

Vidi li se Hrvoje Srp u Zuffa Boxingu?

"Vidim se i sutra bi nastupio u Zuffa Boxingu, međutim Zuffa Boxing je dosta skromno krenuo u priču. Vidimo da evente održavaju u Meta Apex centru, što je matična dvorana UFC-a odnosno Dane Whitea koji je predsjednik UFC-a praktički bez troškova, iako ja mislim i tvrdim da bi Zuffa Boxing komotno napunio Madison Square Garden i još nešto - 90% boksača koji nastupaju u Zuffa Boxing žive u Sjevernoj Americi. To opet dovoljno govori da su im troškovi minimalni. Nisu to samo borci, nego kampovi, putovanja, hoteli, treneri, cijele ekipe. To je velika priča, jako skupa. Zuffa Boxing je vrlo dobro posložen projekt i njima je sad cilj stvoriti hype i neko jako ime, a onda raditi priredbe koje su samo održive. Kad Zuffa Boxing počne raditi samoodržive priredbe, sport je uspio. Krenuli su sigurnim putem, puno je novaca uloženo odnosno puno je novca Zuffi Boxingu na raspolaganju, veliki investitori su u igri i da - htio bih biti dio toga. Vidjet ćemo, stupit ćemo u kontakt s njima preko menadžera. Već sam pričao s menadžerom da vidimo kakva je situacija za eventualne nastupe u SAD-u, jer sad samo i rade u Las Vegasu. Vidjet ćemo što budućnost donosi".

Što se tiče Zuffa Boxing 03 eventa, posebno je impresivan bio glavni dio programa gdje su sve tri borbe okončane na spektakularan način, nokautom ili tehničkim nokautom. U glavnoj borbi večeri, nigerijski teškaš Efe Ajagba vratio se na pobjedničke staze prekidom protiv bivšeg svjetskog prvaka Charlesa Martina, dok je Umar Dzambekov u sunaslovnoj borbi izveo potez o kojem će se još dugo pričati.

Neporaženi poluteškaš Umar Dzambekov (14-0, 10 KO) bio je zvijezda večeri. Austrijski borac čečenskih korijena isporučio je nokaut aperkatom koji je trenutačno postao glavni kandidat za nokaut 2026. godine. Njegova žrtva bio je iskusni Ahmed Elbiali (24-2, 19 KO). U drugoj rundi, nakon samo 57 sekundi, Dzambekov je namamio Elbialija u kut i na njegov lijeni direkt odgovorio brutalnim vodećim desnim aperkatom. Udarac je bio toliko razoran da je Elbiali ostao bez svijesti i prije nego što je pao na tlo.

"To što je Dzambekov napravio, nokaut kakav je ostvario, to je produkt čiste tehnike koja je u ovom slučaju bila savršena. Umar Dzambekov je Čečen odrastao u Austriji, a sad živi u SAD-u. Dzambekov je fantastičan boksač, a taj nokaut, takav nokaut aperkatom, tako savršeno plasiran aperkat koji je bio toliko točan, precizan i razoran, takvo što se rijetko viđa, izuzetno je rijedak. Ja bih rekao da se događa jednom u nekoliko tisuća mečeva."

Prizor je bio zabrinjavajuć, a liječnička ekipa morala je brzo intervenirati. Dramatični prizori Meta Apex centru u Las Vegasu...

"To je tako u boksu kad sjedne jedan savršen udarac, onda vidimo i takve ružne prizore da se boksaču koji je dobio takav udarac, koji je 'popio' takav nokaut, ukazuje pomoć, da se trza na tlu. Zadnji put da smo vidjeli takav nokaut jednim udarcem, prednjim aperkatom, je bilo na meču Povetkin - Dillian Whyte u Engleskoj. Prednji aperkat je izuzetno težak udarac za izvest. Pogodit ga pravilno i tako da bude razoran, mora se boksaču sve poklopiti. Savršena tehnika, savršen tajming, dobra eksplozivnost, vrlo zahtjevan udarac o kojem će se još puno pričati. Umar Dzambekov nije mogao dobiti bolju ulaznicu na neku svjetsku scenu. Evo, vidim da se već sad priča kako je to nokaut godine i da je u krugu kandidata za nokaut godine u najmanju ruku. Takve stvari, takvi potezi, nokauti, sigurno još malo podižu vrijednost Zuffa Boxingu. Naravno da im dobro dođe što su potpisali boksača koji se zove Jai Opetaia. Jai Opetaia je već nekoliko godina najbolji boksač kruser kategorije u svijetu. Potpisuju velika imena, sve više velikih imena, što je dokaz velikog projekta."

Nakon borbe, spomenuta je mogućnost meča između Dzambekova i Radivoja Kalajdžića, što bi bio okršaj dvojice vrhunskih udarača.

Glavni dio programa otvorio je okršaj neporaženih boraca u lakoj kategoriji, u kojem je Jaybrio Pe Benito (7-0, 5 KO) priredio ogromno iznenađenje pobjedom protiv Abela Mejije (10-1, 7 KO). Mejia je u borbu ušao kao veliki favorit, s koeficijentima koji su išli i do 10-1 u njegovu korist, no Pe Benito je pokazao da su te procjene bile potpuno pogrešne. Od početka je bio agresor, a unatoč Mejijinom odgovoru u drugoj rundi, Pe Benito ga je krajem iste runde srušio lijevim krošeom. Mejia se oporavio, ali početkom treće runde, nakon samo 30-ak sekundi, Pe Benito ga je pogodio snažnom desnicom koja ga je ponovno poslala na pod. Sudac je ispravno procijenio da Mejia nije u stanju nastaviti.

Uvodni dio večeri također je ponudio obilje akcije. Leo Ruiz, Emiliano Alvarado i Dariial Kuchmenov zabilježili su pobjede tehničkim nokautom u četvrtoj rundi. Jedine dvije borbe koje su otišle do sudačke odluke bile su pobjeda Oswalda Moline jednoglasnom odlukom protiv Joshue Clarka te izuzetno tijesan meč u kojem je Mark Beuke podijeljenom odlukom svladao Antonija Woodsa. Upravo je borba između Beukea i Woodsa proglašena borbom večeri, dok su bonuse za izvedbu večeri, uz Dzambekova, zasluženo dobili i Jaybrio Pe Benito za svoje impresivno iznenađenje.

Zuffa Boxing 03 postavio je visok standard za buduće priredbe. S prvim glavnim programom u povijesti promocije u kojem su sve borbe završile nokautom, organizacija je dokazala da je fokus na pružanju atraktivnih i odlučnih borbi pun pogodak. Večer u Vegasu stvorila je nove zvijezde, vratila stare u igru i ostavila fanove u iščekivanju sljedećeg događaja.

"Ma, sva tri eventa Zuffa Boxing su bila dobra, ne samo zadnji. Na svakom eventu imaju sve jače boksače. To su bivši svjetski prvaci, renomirana imena i priča je sve jača i jača. Opet ponavljam - iza Zuffa Boxing stoje ljudi koji imaju milijune i milijarde dolara jer to daje sigurnost Zuffa Boxingu da funkcioniraju godinama praktički bez povrata, ne da zarade, nego da projekt uspije što je ključno, ali vidjet ćemo kako će to ispasti na kraju", zaključio je Hrvoje Sep.

POGLEDAJTE VIDEO: Novi Mike Tyson mijenja lice i naličje boksa: 'To što se priča o njemu je istina'