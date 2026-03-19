Plenković odgovorio Milanoviću: 'Nije žurba... što je ovo, 'samo' jedan rat'

Premijer Andrej Plenković sudjeluje na sastanku Europskog vijeća i Euro samitu u Bruxellsu gdje se, uoči početka samita, obratio medijima.

Plenković je najavio da će teme sastanka biti sukob na Bliskom istoku i u Ukrajini te njihove posljedice, prije svega, rast cijena energenata.

Premijer je rekao da će se raspraviti sve što može na europskoj i nacionalnoj razini.

"Obavijestio sam kolege što smo mi napravili. Mislim da smo amortizirali prvi udar, a u ponedjeljak ćemo održati novu sjednicu Vlade i ponovno reagirati kako bismo limitirali što više moguće rast cijena", rekao je Plenković dodajući da je glavni cilj zaštititi građane.

"Ograničavat ćemo rast cijena koliko god treba, dokazali smo to na primjeru rata u Ukrajini. Mislim da smo donijeli 95 odluka u tom smjeru", dodao je premijer.

Hoće li se mjere produžiti, bit će tema budućih odluka.

"Po dolasku u Zagreb raspravit ćemo što dalje. Mislim da moramo ulagati u obnovljive izvore energije, one naše", rekao je premijer.

Plenković je komentirao i Ukrajinu koja će biti tema današnjeg sastanka.

'Opskrba Mađarske bit će osigurana'

"Mađarska nastoji onemogućiti odluku o zajmu od 90 milijardi eura, od čega je 60 milijardi za obranu", rekao je premijer te se osvrnuo na situaciju u kojoj se Hrvatska nalazi kada je Mađarska u pitanju:

"Ono što je jasno, MOL naručuje tankere koji stižu u Omišalj, ima ih 13 i nemaju ruske nafte. Ukupna količina koja je otišla u mjesec dana je milijun tona. Ako to izračunate, Hrvatska može isporučiti potrebne količine za Slovačku i Mađarsku. Kao dobar susjed, poručujemo im da će opskrba biti osigurana. Putem Janafa dobit će svu potrebnu naftu."

Plenković je rekao i da prati što mađarski premijer Viktor Orban govori uslijed parlamentarnih izbora u Mađarskoj 12. travnja.

"Pratim što govori, ali najbitnije što mogu reći je da će naši prijatelji u Mađarskoj i Slovačkoj dobiti svu potrebnu naftu", rekao je.

'Kad izleti završe, možda sastanka i bude'

Jedno od pitanja bilo je i održavanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost s predsjednikom Zoranom Milanovićem.

Podsjetimo, predsjednik je u srijedu rekao da ne smatra kako taj sastanak treba hitno organizirati.

"Nije žurba... što je ovo, 'samo' jedan rat", kazao je na to Plenković koji je već ranije predložio da se sjednica Vijeća održi već sljedeći tjedan.

"Moja inicijativa dolazi u trenucima kad su velike globalne krize, koje imaju utjecaj na nas", objasnio je.

Podsjetio je da je tako bilo i 24. veljače 2022. kada je Rusija napala Ukrajinu. Podsjetimo, Plenković je i tada inicirao sastanak Vijeća, što Milanović nije smatrao nužnim jer, kako je jučer objasnio sam predsjednik, nije bila u pitanju neposredna blizina Hrvatske.

"Imamo rat na Bliskom istoku zbog kojeg cijeli svijet treperi, rastu cijene nafte, plina, struje... Nema veze, ima vremena, naći ćemo, kad bude. Važno je da javnost razumije tu poruku", nastavio je Plenković i dodao da Vlada potiče sastanak kad je stvarno bitno.

"Budući da sastanka neće biti, radit ćemo svoje kao i dosad. Štitit ćemo građane i gospodarstvo. Kad izleti završe, možda sastanka i bude, ali možda i mi nećemo imati vremena u budućnosti", zaključio je Plenković, referirajući se vjerojatno na Milanovićev jučerašnji posjet Vela Luci i njegov najavljeni današnji posjet Brelima.

