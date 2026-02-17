FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ROĐENDANSKO SLAVLJE /

Beckhamovi gala zabavom proslavili rođendan najmlađeg sina, nikome nije promaknuo ovaj detalj

Beckhamovi gala zabavom proslavili rođendan najmlađeg sina, nikome nije promaknuo ovaj detalj
×
Foto: Zak Hussein/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Cruz Beckham proslavio je 21. rođendan, a zabavu je organizirao u poznatom londonskom restoranu. Na listi uzvanika našli su se roditelji, ali ne i brat koji je, kako se čini, posve izopćen iz poznate obitelji

17.2.2026.
12:24
Hot.hr
Zak Hussein/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Iako kažu da proslave rođendana unaprijed donose lošu sreću, obitelj Beckham nije se dala obeshrabriti pa su za sina organizirali veliku rođendansku proslavu u londonskom restoranu The MAINE u četvrti Mayfair. Iako fotografije s proslave u fokus stavljaju obiteljsko zajedništvo i istančan modni ukus, izostanak najstarijeg brata obitelji privukao je veliku pozornost.

Da u obitelji vlada raskol, priča se već mjesecima, no rođendansko slavlje bez brata sada je pokazalo da je Brooklyn Beckham donio odluku da se udalji ne samo od roditelja, već i od braće s kojom je nekoć bio tako blizak.

Ipak, ne kaže se uzalud "koga nema - bez njega se može", pa obitelj nije očajavala, već se pobrinula da Cruzu pripremi rođendan za pamćenje. 

Fotografije na društvenim mrežama otkrile su da su se uz slavljenika Cruza zabavljali njegovi ponosni roditelji Victoria i David Beckham, kao i njegov brat Romeo s djevojkom Kim Turnbull te sestra Harper Seven. Naravno, glavna zvijezda večeri bila je njegova djevojka Jackie Apostel koja je na Instagramu podijelila velik broj fotografija otkrivši da je Cruz u restoranu svojim uzvanicima pripremio i pravi mali koncert te tako ispoštovao temu slavlja "Grande Beatles Ball".

Čitava zabava bila je popraćena luksuznom večerom u tri slijeda: za predjelo su bila servirana pileća krilca i rebarca, dok su se za glavno jelo nudili burgeri te riblji tacosi.

Pogledajte video: Baby Lasagna otvorio duši Mojmiri: 'Ne sviđa mi se što postajem. Pokleknuo sam u nekim trenucima'

 

 

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx