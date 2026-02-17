Beckhamovi gala zabavom proslavili rođendan najmlađeg sina, nikome nije promaknuo ovaj detalj

Iako kažu da proslave rođendana unaprijed donose lošu sreću, obitelj Beckham nije se dala obeshrabriti pa su za sina organizirali veliku rođendansku proslavu u londonskom restoranu The MAINE u četvrti Mayfair. Iako fotografije s proslave u fokus stavljaju obiteljsko zajedništvo i istančan modni ukus, izostanak najstarijeg brata obitelji privukao je veliku pozornost.

Da u obitelji vlada raskol, priča se već mjesecima, no rođendansko slavlje bez brata sada je pokazalo da je Brooklyn Beckham donio odluku da se udalji ne samo od roditelja, već i od braće s kojom je nekoć bio tako blizak.

Ipak, ne kaže se uzalud "koga nema - bez njega se može", pa obitelj nije očajavala, već se pobrinula da Cruzu pripremi rođendan za pamćenje.

Fotografije na društvenim mrežama otkrile su da su se uz slavljenika Cruza zabavljali njegovi ponosni roditelji Victoria i David Beckham, kao i njegov brat Romeo s djevojkom Kim Turnbull te sestra Harper Seven. Naravno, glavna zvijezda večeri bila je njegova djevojka Jackie Apostel koja je na Instagramu podijelila velik broj fotografija otkrivši da je Cruz u restoranu svojim uzvanicima pripremio i pravi mali koncert te tako ispoštovao temu slavlja "Grande Beatles Ball".

Čitava zabava bila je popraćena luksuznom večerom u tri slijeda: za predjelo su bila servirana pileća krilca i rebarca, dok su se za glavno jelo nudili burgeri te riblji tacosi.

