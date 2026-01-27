U susjedstvu vlada poseban naboj: Evo kako najavljuju veliki derbi s Hrvatskom

Rukometni derbi koji ne priznaje popravni ispit ponovno je pred nama. Hrvatska i Slovenija u utorak od 18 sati u Malmöu igraju jednu od ključnih utakmica drugog kruga Europskog prvenstva, susret koji bi mogao presudno usmjeriti borbu za polufinale. U skupini u kojoj su Island, Švedska, Hrvatska i Slovenija izjednačeni s po četiri boda, svaki gol može biti ključan.

Računice su brojne, ali poruka iz oba tabora jasna kako kalkulacija nema. Upravo tako utakmicu najavljuju i slovenski mediji, koji dvoboj nazivaju „vječnim derbijem“, ističući povijest, emocije i neizvjesnost koje redovito prate okršaje s Hrvatskom.

Portal 24ur naglašava kako je situacija daleko od onih sretnih raspleta koje je Slovenija imala na nekim prethodnim velikim natjecanjima:

„Još uvijek postoji mnogo kombinacija za prolazak u polufinale, ali ovaj put neće biti pomoći matematike. Obje utakmice nose oznaku ‘biti ili ne biti’, a sve počinje s Hrvatskom“, poručuju Slovenci.

Utakmicu prati i bogat studijski program. Nova epizoda emisije "Vrijeme je za rukomet“ počinje u 17:00 sati, dok je prijenos susreta na rasporedu od 18:00 sati. Oboje možete gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO.

U istom tonu govori i slovenski Kristjan Horžen, koji ne skriva koliko je susret s Hrvatskom važan:

„Razgovarali smo nakon utakmice o tome kako smo u prošlosti znali imati sreće s kalkulacijama, na Europskom prvenstvu 2020. i Olimpijskim igrama, ali ovdje toga neće biti. Pred nama su dva finala prije finala. Pobijedili smo Mađarsku, sada je na redu drugo finale i s takvim mentalitetom ulazimo u utakmicu“, istaknuo je Horžen.

Povijest međusobnih susreta dodatno daje na težini ovom ogledu. Hrvatska i Slovenija na europskim prvenstvima igrale su pet puta – Hrvatska ima tri pobjede, Slovenija dvije. Posljednji EP-okršaj dogodio se prije 14 godina u Vršcu, kada su Hrvati slavili s dva pogotka razlike. Na velikim natjecanjima u novije vrijeme dvoboji su redovito tijesni i na rubu, poput prošlogodišnjeg Svjetskog prvenstva, gdje je Hrvatska slavila 29:26.

Slovenci u Malmö stižu dodatno osnaženi povratkom Matica Suholežnika, koji se nakon dvije utakmice suspenzije vraća u sastav. Bit će važna opcija na crti, posebice u obrani, a sam igrač naglašava kako je spreman pomoći momčadi koliko god mu minuta izbornik dodijeli.

List Večer u najavi piše kako su „utakmice s južnim susjedima uvijek više od sporta“, dodajući da slovenski rukometaši nakon pobjede nad Mađarskom s podignutim samopouzdanjem ulaze u dvoboj koji bi ih mogao gurnuti vrlo blizu polufinala.

