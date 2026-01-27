Evo što smo naučili iz odlične utakmice Hrvatske protiv Slovenije, jedna stvar zabrinjava

Hrvatska rukometna reprezentacija pobijedila je Sloveniju u 3. kolu skupine II Europskog prvenstva 29-25 (14-11) i stigla na korak do polufinala, za koje još mora u posljednjem kolu u srijedu pobijediti Mađarsku, reprezentaciju koja u taj dvoboj ulazi bez rezultatskog imperativa jer je već otprije izgubila šanse za prolazak skupine.

U utakmici protiv Slovenije, koja je bila vrlo napeta, naši su rukometaši prezentirali možda i najbolju igru na cijelom ovom prvenstvu, a u nastavku smo izdvojili ključne stvari koje smo mogli naučiti iz ove pobjede nad Slovenijom.

Golmani se pojavili

Velika snaga Hrvatske u utakmici protiv Slovenije bili su vratari. Matej Mandić krenuo je od prve minute, nakon što u posljednjoj utakmici nije ni bio u momčadi i odradio je sjajno prvo poluvrijeme, apsolutno izluđivao sjajnim obranama Slovence i omogućavao nam da laganim golovima stvorimo prednost. U prvih 30 minuta skupio je šest obrana, uključujući i jedan obranjeni sedmerac te dao 'vjetar u leđa' cijeloj ekipi. U nastavku je ušao i Dominik Kuzmanović, koji je upisao nekoliko ključnih obrana, najvažnije od kojih su tri u posljednjih pet minuta koje su prelomile utakmicu.

Foto: Tobias Jorgensen/gonzales Photo/profimedia

Neutralizirana najveća prijetnja

Hrvatska je u ovoj utakmici igrala vjerojatno najbolju obranu na prvenstvu do sada. Obrana je bila vrlo čvrsta i pokretljiva i neutralizirala je Blaža Janca, ponajboljeg igrača Slovenije, koji je protiv Hrvatske zabio samo tri pogotka, nakon što ih je Mađarskoj u prošlom kolu utrpao čak 10. Hrvatske obrane 5-1 i 6-0 radile su velike probleme Slovencima, a najviše je to bilo očito kod Janca koji je bio izoliran i najčešće bezopasan.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Snaga u završnici

Hrvatska je u prošlim utakmicama znala upadati u 'crne rupe', što joj se dogodilo i u ovoj utakmici, između 37. i 42. minute kada je Slovenija serijom 4-0 stigla do izjednačenja. Nastala je tada drama, činilo se da bi Slovenci mogli sve okrenuti u svoju korist, no hrvatski rukometaši nisu potonuli. Pokazali su mentalnu snagu i u ključni posljednjih deset minuta slomili Sloveniju i sigurno stigli do vrijedne pobjede.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Lučinova rapsodija

Tin Lučin i njegov golgeterski doprinos bili su ključni za pobjedu. Dok su Mandić i Kuzmanović briljirali na golu, Lučin je sa sedam postignutih golova bio nerješiva zagonetka za slovensku obranu i najbolji strijelac Hrvatske. Zabijao je u ključnim trenucima - prekidao je golgeterske serije Slovenaca i održavao prednost Hrvatske.Nastavio je ovom predstavom Lučin odličnu formu na Euru, pokazao zrelost i uvjerio sve da može biti lider Sigurdssonove Hrvatske.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Crna mrlja

Najlošija vijest za Hrvatsku iz ove sjane pobjede, bila je ozljeda ključnog igrača u momčadi Dagura Sigurdssona - Zvonimira Srne. U drugom poluvremenu morao je Srna napustiti igru zbog ozljede zadnje lože i njegov izostanak odmah se osjetio na terenu, no Hrvatska je bez njega uspjela stići do pobjede. Srna će se podvrgnuti pregledima nakon čega će biti poznato o kakvoj se povredi radi i hoće li moći još nastupiti na ovoj europskoj smotri.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: I Slovenija je riješena, polufinale je sve bliže: Pogledajte što kažu navijači