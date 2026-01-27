Evo što smo naučili iz odlične utakmice Hrvatske protiv Slovenije, jedna stvar zabrinjava
Pet ključnih stvari koje smo naučili iz velike pobjede hrvatske rukometne reprezentacija nad Slovenije na rukometnom Euru
Hrvatska rukometna reprezentacija pobijedila je Sloveniju u 3. kolu skupine II Europskog prvenstva 29-25 (14-11) i stigla na korak do polufinala, za koje još mora u posljednjem kolu u srijedu pobijediti Mađarsku, reprezentaciju koja u taj dvoboj ulazi bez rezultatskog imperativa jer je već otprije izgubila šanse za prolazak skupine.
U utakmici protiv Slovenije, koja je bila vrlo napeta, naši su rukometaši prezentirali možda i najbolju igru na cijelom ovom prvenstvu, a u nastavku smo izdvojili ključne stvari koje smo mogli naučiti iz ove pobjede nad Slovenijom.
Golmani se pojavili
Velika snaga Hrvatske u utakmici protiv Slovenije bili su vratari. Matej Mandić krenuo je od prve minute, nakon što u posljednjoj utakmici nije ni bio u momčadi i odradio je sjajno prvo poluvrijeme, apsolutno izluđivao sjajnim obranama Slovence i omogućavao nam da laganim golovima stvorimo prednost. U prvih 30 minuta skupio je šest obrana, uključujući i jedan obranjeni sedmerac te dao 'vjetar u leđa' cijeloj ekipi. U nastavku je ušao i Dominik Kuzmanović, koji je upisao nekoliko ključnih obrana, najvažnije od kojih su tri u posljednjih pet minuta koje su prelomile utakmicu.
Neutralizirana najveća prijetnja
Hrvatska je u ovoj utakmici igrala vjerojatno najbolju obranu na prvenstvu do sada. Obrana je bila vrlo čvrsta i pokretljiva i neutralizirala je Blaža Janca, ponajboljeg igrača Slovenije, koji je protiv Hrvatske zabio samo tri pogotka, nakon što ih je Mađarskoj u prošlom kolu utrpao čak 10. Hrvatske obrane 5-1 i 6-0 radile su velike probleme Slovencima, a najviše je to bilo očito kod Janca koji je bio izoliran i najčešće bezopasan.
Snaga u završnici
Hrvatska je u prošlim utakmicama znala upadati u 'crne rupe', što joj se dogodilo i u ovoj utakmici, između 37. i 42. minute kada je Slovenija serijom 4-0 stigla do izjednačenja. Nastala je tada drama, činilo se da bi Slovenci mogli sve okrenuti u svoju korist, no hrvatski rukometaši nisu potonuli. Pokazali su mentalnu snagu i u ključni posljednjih deset minuta slomili Sloveniju i sigurno stigli do vrijedne pobjede.
Lučinova rapsodija
Tin Lučin i njegov golgeterski doprinos bili su ključni za pobjedu. Dok su Mandić i Kuzmanović briljirali na golu, Lučin je sa sedam postignutih golova bio nerješiva zagonetka za slovensku obranu i najbolji strijelac Hrvatske. Zabijao je u ključnim trenucima - prekidao je golgeterske serije Slovenaca i održavao prednost Hrvatske.Nastavio je ovom predstavom Lučin odličnu formu na Euru, pokazao zrelost i uvjerio sve da može biti lider Sigurdssonove Hrvatske.
Crna mrlja
Najlošija vijest za Hrvatsku iz ove sjane pobjede, bila je ozljeda ključnog igrača u momčadi Dagura Sigurdssona - Zvonimira Srne. U drugom poluvremenu morao je Srna napustiti igru zbog ozljede zadnje lože i njegov izostanak odmah se osjetio na terenu, no Hrvatska je bez njega uspjela stići do pobjede. Srna će se podvrgnuti pregledima nakon čega će biti poznato o kakvoj se povredi radi i hoće li moći još nastupiti na ovoj europskoj smotri.
