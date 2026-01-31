Evo kako je Hrvatska došla do velikog uspjeha i utakmice za medalju

Hrvatska futsal reprezentacija pobjedom protiv Armenije (3-0) plasirala se u polufinale europskog prvenstva i osigurala utakmicu za medalju. Time je izjednačila svoj najveći uspjeh do sada.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Put do uspjeha

Put Hrvatske do sna bio je "klasično hrvatski" – trnovit. Prvenstvo smo otvorili s Francuskom, protiv koje smo, unatoč boljoj igri, zbog jedne individualne pogreške odigrali neriješeno (2-2). Slijedila je Gruzija, oslabljena, ali ozbiljna reprezentacija, protiv koje smo dominirali, ali nismo imali sreće.

Gruzijski golman Ali Asslani nas je izluđivao obranama, kojih je na kraju skupio 33, te je utakmica završila istim rezultatom kao ona protiv Francuske. Hrvatska je tako u treće kolo i utakmicu protiv domaćina Latvije ušla kao treća i s imperativom pobjede, a početak nije mogao biti više "klasično hrvatski".

Već u petoj minuti Latvija je povela pogotkom Tarakanova, da bi malo prije poluvremena Jurlina izjednačio. Riječi izbornika Mavrovića očito su potaknule igrače, pa su Luka Perić, Vitor Hugo i David Mataja zabili u drugom poluvremenu za velikih 4-1 i utakmicu s Armenijom, iznenađenjem prvenstva.

Snovi se ostvaruju

Nema Armenija uzalud taj epitet. Pobijedila je ta reprezentacija i Ukrajinu i Češku – dvije ozbiljne reprezentacije koje su bile favoriti za prolazak skupine B i kao prve prošle dalje. Ali tu je lijepoj armenijskoj priči bio kraj.

Hrvatska je odlučila kako je vrijeme za rušenje rekorda i pregazila je Armence. Tri gola prednosti naši reprezentativci imali su već na poluvremenu, i Hrvatska je bez problema prošla u prvo polufinale nakon 14 godina. U pobjedi su bili sjajni svi, od vratara Ante Piplice, koji je obranio "sve što se dalo", preko Mateje, koji je zabio dva pogotka, do kapetana Franca Jelovčića, koji je bio na terenu kada je Hrvatska prošloga puta izborila polufinale.

Tada je Hrvatska izgubila utakmicu protiv Rusije, a u utakmici za broncu ju je čekala Italija. Tu su utakmicu naši reprezentativci, nažalost, također izgubili, ali sada je prilika za osvetu. Sljedeći hrvatski protivnik bit će pobjednik dvoboja Španjolska – Italija. Favoriti su svakako Španjolci – reprezentacija koja, iako zvuči nevjerojatno, nije propustila niti jedno polufinale europskog prvenstva od 1996. i prvog Eura, ali ne treba podcjenjivati ni Talijane, koji su u zadnjoj utakmici protiv Španjolske poraženi 3-4.

Utakmicu Španjolska – Italija gledajte u nedjelju od 19:30 na platformi VOYO.

Neovisno o protivniku Hrvatska polufinale igra 4. veljače u Ljubljani. Osim Hrvatske, polufinale je izborila i Francuska. Reprezentacija koju smo u grupnoj fazi nadigrali pobijedila je Ukrajinu nakon produžetaka i izborila dvoboj protiv boljeg suparnika između Portugala i Belgije.

POGLEDAJTE VIDEO: Kakvu generaciju imamo! Pogledajte kako su dečki proslavili povijesni uspjeh Hrvatske