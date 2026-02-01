Zaručio se Igor iz 'Braka na prvu': 'Ljubav koju sam čekao 39 godina'

Igor Horvat (39), fotograf iz Bjelovara, široj javnosti poznat i kao jedan od kandidata posljednje sezone sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', iznenadio je svoje pratitelje na Instagramu objavivši sretne vijesti. Podijelio je emotivnu objavu kojom je otkrio da se zaručio tijekom romantičnog putovanja u Budimpeštu.

U objavi koja je brzo prikupila brojne čestitke, Horvat je s javnošću podijelio seriju fotografija koje dokumentiraju jedan od najljepših trenutaka u njegovom životu. Uz emotivan opis, "Ljubav koju sam čekao 39 godina više nije cura nego Igorova zaručnica", otkrio je da je zaprosio svoju partnericu.

Fotografije prikazuju elegantan zaručnički prsten, a sretan par pozira ispred znamenitih mostova. Također, na fotografijama se mogu vidjeti i intimni trenuci slavlja uz čašu šampanjca s pogledom na osvijetljeni grad.

Lokacija objave potvrđuje da se ovaj važan događaj odvio u glavnom gradu Mađarske, koji je poslužio kao savršena kulisa za njihovu ljubavnu priču.

Čestitke stižu sa svih strana

Reakcije na objavu nisu izostale. Ubrzo nakon objave, ispod fotografija su se zaredale brojne čestitke prijatelja i obožavatelja. Komentari poput "Čestitke od srca, prekrasni ste par" i "Napokon je i javno! Volite se zauvijek kao svih ovih mjeseci" pokazuju koliko su se njegovi pratitelji obradovali ovoj vijesti.

POGLEDAJTE VIDEO: Vesela sahrana i nasmijani svatovi na istom mjestu: 'Ja ću skočiti za njim'