Preminula legendarna slovenska skijašica

Preminula je Nataša Bokal (59). Bivša alpska skijašica smatra se jednom od najboljih slovenskih skijašica svih vremena, a među ostalim je postala i svjetska viceprvakinja u slalomu te prva sportašica godine u samostalnoj Sloveniji, prenosi 24ur.com.

Nataša Bokal bila je dio legendarne generacije "vražjih Slovenki". Do svoje jedine pobjede u Svjetskom kupu stigla je u Kranjskoj Gori, kada je 1991. slavila u slalomu, a uspjeh pred domaćim navijačima upotpunila je i drugim mjestom u veleslalomu. Na postolje se popela i u slalomu u Lienzu 1999. godine.

Svoj najveći uspjeh ostvarila je na Svjetskom prvenstvu u Saalbachu 1991., kada je u slalomu postala svjetska viceprvakinja, zaostavši jedino za Vreni Schneider. Godine 1991. postala je i prva sportašica godine u samostalnoj Sloveniji.

Njezinu karijeru snažno su obilježile ozljede – među ostalim je prošla čak jedanaest operacija koljena. Posljednjih godina bivša se skijašica ponajviše borila s teškom bolešću. Prije sedam godina pobijedila je rak reproduktivnih organa, no 2023. godine opaka se bolest vratila i ovaj put bila jača.

