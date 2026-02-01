Preminula desetomjesečna beba kćeri Snoop Dogga: 'Izgubila sam ljubav svog života'

Cori Broadus (26), kći poznatog repera Snoop Dogga (54), objavila je potresnu vijest da je preminula njezina desetomjesečna kći Codi Dreaux. Tragičnu objavu podijelila je u subotu, 31. siječnja, na svom Instagram profilu uz crno-bijelu fotografiju na kojoj drži bebu u naručju.

“U ponedjeljak sam izgubila ljubav svog života. Svoju Codi”, napisala je slomljena majka, a objava je ubrzo izazvala val poruka podrške i sućuti.

Oglasio se i otac djevojčice

Corin zaručnik i otac djevojčice, Wayne Deuce, također se oprostio od kćeri nizom emotivnih objava na društvenim mrežama.

“Otkad si me napustila, Codi Dreaux, tužniji sam no ikad. Ali znam da si sada mirna. Tata će te uvijek voljeti”, napisao je uz fotografiju na kojoj drži bebu, dodavši kratko: “Moja bebica”.

Rođena tri mjeseca prerano

Cori je u veljači prošle godine otkrila da je Codi rođena čak tri mjeseca prerano, u 25. tjednu trudnoće.

“Princeza je stigla sa šest mjeseci”, napisala je tada uz fotografiju bebinog stopala. “Plakala sam i plakala, krivila sebe što joj nisam mogla pružiti sve što joj je trebalo, ali Bog mi uvijek pokaže da sam Njegovo dijete.”

Otkrila je i da je rodila carskim rezom nakon što joj je dijagnosticiran HELLP sindrom, rijetka i ozbiljna komplikacija u trudnoći koja uključuje razaranje crvenih krvnih stanica, povišene jetrene enzime i niske trombocite.

Deset mjeseci na intenzivnoj njezi

Mala Codi provela je prvih deset mjeseci života na jedinici intenzivne neonatalne skrbi. Početkom siječnja Cori je s velikom radošću objavila da je napokon dovela kćer kući.

“Kod kuće je. Hvala vam na svakoj molitvi, svakoj poruci i svakoj trunci ljubavi. Bog je sve čuo”, napisala je 6. siječnja uz fotografiju na kojoj se mazi s djevojčicom u krevetu.

Visokorizična trudnoća

Cori je trudnoću prvi put otkrila u prosincu 2024. godine te tada priznala da je bila visokorizična.

“Liječnici su bili jako zabrinuti za mene i bebu, ali Bog me čuva”, rekla je tada za E! News.

Vijest o smrti male Codi Dreaux potresla je javnost i fanove obitelji Broadus, koji sada šalju riječi utjehe Cori, Wayneu i njihovim najbližima u ovim teškim trenucima.

