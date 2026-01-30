Njemačka je razotkrila slabosti Hrvatske, evo što smo naučili iz bolnog poraza

Hrvatska muška rukometna reprezentacija ostala je bez plasmana u u svoje četvrto finale na europskim prvenstvima nakon što je u petak u danskom Herningu u polufinalu ovogodišnjeg Eura poražena od Njemačke s 28-31 (15-17).

Bila je to utakmica u kojoj su hrvatski rukometaši za pobjedu protiv Nijemaca trebali odigrati perfektnu utakmicu, ali, nažalost, bili su jako daleko od toga. U nastava jeku izdvajamo pet najvažnijih stvari iz utakmice u kojoj su Nijemci, mora se reći, deklasirali hrvatske rukometaše.

Crne rupe

Hrvatska je i u ovoj utakmici imala period igre u kojemu je pala i bila u jako podređenoj poziciji. Ništa nije funkcioniralo u obrani, ali i napadu pa su Nijemci napravili veliku prednost koja se pokazala ključnom za konačan ishod utakmice. To je u ovoj utakmici bilo najizraženije u prvih osam minuta drugog poluvremena kada su Nijemci napravili seriju 7-1 i bacili Hrvatsku u tešku poziciju iz koje se do kraja utakmice nije uspjela izvući. Hrvatski napad postao je sterilan i bezidejan, dok su Nijemci s lakoćom pronalazili put do mreže. Taj šokantan period izbacio je Hrvatsku iz ritma iz kojeg se do kraja utakmice nije uspjela u potpunosti oporaviti. Bilo je jasno i ranije na ovom turniru da i takve 'crne rupe' mogle skupo koštati hrvatsku reprezentaciju, ali sada se, protiv organiziranog protivnika poput Njemačke, nismo uspjeli izvući.

Golmani podbacili

Hrvatski vratari, Kuzmanović i Mandić, u petak nisu bili na razini. Kuzmanović je skupio sedam obrana, a Mandić samo jednu i takav vratarski učinak jednostavno nije bio dovoljan za bolji rezultat protiv Nijemaca. Pogotovo zato jer je na njemačkom golu bio sjajni Andreas Wolff koji je skupio 13 obrana, od čega ih je dobar dio bio u odlučujućim trenucima utakmice. Wolff je bio apsolutni junak njemačke pobjede s intervencijama koje nisu samo zaustavljale lopte, već su unosile i dodatnu nesigurnost u redove hrvatskih rukometaša.

Kobne mane

Hrvatska obrana je u prvom poluvremenu, nakon kojega smo na odmor otišli s dva gola zaostatka, izgledala solidno i postojala je nada da ćemo u drugom poluvremenu uspjeti nadoknaditi zaostatak, no ta nada se rasplinula nakon samo osam minuta. U određenim situacijama bili smo prespori za rastrčanu Njemačku, koja je lakoćom stizala do golova. Obrana, neovisno o tome jesmo li igrali 5-1 ili 6-0, nije bila na potrebnoj razini za pobjedu u polufinalu Europskog prvenstva.

Bez odgovora na tranziciju

Slab povratak u obranu zbog kojega smo primali puno golova je problem koji nas je pratio od početka prvenstva i koji smo mislili da smo riješili u prošle dvije utakmice (protiv Slovenije i Mađarske), sada se vratio i Nijemci su ga iskoristili. Hrvatska u drugom poluvremenu nije imala rješenja za brze lopte Nijemaca koji su lagano stizali do golova. Najbolje je to koristio Lukas Zerbe koji je zabio šest golova, od kojih je dobar dio bio prelagan za razinu polufinala Eura.

Karakter

Ako se iz ovog poraza može izvući jedna pozitivna stvar o hrvatskoj reprezentaciji, onda je to karakter igrača u završnici susreta. Unatoč zaostatku od sedam golova i činjenici da je sve izgledalo izgubljeno, Hrvatska se nije predala. Igrači su pokazali neočekivano jak karakter i mentalnu snagu te su se borili do posljednje sekunde. Predvođeni Tinom Lučinom (šest golova) te Lukom Lovrom Klaricom i Ivanom Martinovićem (po pet golova), uspjeli su smanjiti na samo 30:28 u 59. minuti i utakmicu dovesti na rub drame. Na kraju nije išlo više od toga, li ako nam nešto budi nadu u borbi za broncu, onda je to taj karakter koji dokazuje da Hrvatska ima momčadski duh i da neće odustati do samoga kraja.

