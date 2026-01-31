Hrvatska lovi polufinale Eura: Fantastičan španer otkrio gdje leži snaga našeg suparnika

Put hrvatske futsal reprezentacije do četvrtfinala Europskog prvenstva bio je sve samo ne lagan. U odlučujućem susretu protiv Latvije, igranom u bučnoj Areni u Rigi, izabranici Marinka Mavrovića morali su pobijediti, sve ostalo nije dolazilo u obzir. Uspjeli su u tome i osigurali plasman među osam najboljih reprezentacija kontinenta. Hrvatska je nakon 12 godina izborila četvrtfinale, a sad ju čeka debitant Armenija koja se prošetaka kroz skupinu B.

Uoči četvrtfinalnog dvoboja protiv Armenije, kontaktirali smo Filipa Novaka, igrača Futsal Dinama i povremenog hrvatskog reprezentativca, kako bismo iz prve ruke doznali kako gleda na dosadašnji nastup Hrvatske na prvenstvu te što očekuje od sljedećeg izazova.

Hrvatska je izborila četvrtfinale, što se može smatrati velikim uspjehom. Kako gledate na Armeniju kao protivnika i gdje vidite njihove najveće opasnosti?

"Armenija je sigurno opasan protivnik. Ne bi bili tu gdje jesu da nisu kvalitetni, pogotovo jer su u grupi pobijedili Ukrajinu i osvojili prvo mjesto. Imaju iskusne igrače, koliko znam njihov kapetan je igrao u ruskoj ligi, koja je i dalje jedna od jačih u svijetu. Čeka nas zahtjevna utakmica, ali ipak bih dao blagu prednost nama i vjerujem da ćemo na kraju doći do pobjede."

Ako pogledamo malo unaprijed, potencijalni protivnik u polufinalu mogao bi biti Portugal, aktualni europski prvak. Koliko bi sam plasman u polufinale značio za hrvatski futsal?

"Sigurno bi to bio velik uspjeh. Nismo bili u polufinalu Europskog prvenstva još od 2012. godine, kada smo bili domaćini. Mislim da je to neki minimum koji moramo ostvariti kako bismo nastavili napredovati i kako bismo u budućnosti imali realnu šansu boriti se za medalju na velikim natjecanjima."

Portugal je ipak velesila u futsalu. Kako vi gledate na taj mogući dvoboj, naravno pod pretpostavkom da i oni odrade svoj dio posla?

"Portugal će sigurno biti favorit i voditi glavnu riječ ako dođe do tog susreta. Međutim, mislim da i mi imamo svoje šanse. Uz pravi pristup, dobru energiju i malo sreće, možemo im zapapriti i poremetiti njihove planove."

Za kraj, kako biste ocijenili hrvatske nastupe u grupnoj fazi? Jeste li očekivali da ćemo biti u ovoj poziciji?

"Očekivalo se da ćemo se mi i Francuska boriti za prolaz dalje. Na kraju nam je drugo mjesto možda čak i bolje ispalo jer smo izbjegli Ukrajinu. Zadovoljan sam sa sve tri naše utakmice. Protiv Gruzije nam je nedostajalo realizacije, ali sve nam se to vratilo u odlučujućoj utakmici protiv Latvije."

