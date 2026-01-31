Od hrvatske borbe za odličje do velikih finala: Evo što nas čeka ovog vikenda

Pred nama je prijelaz iz siječnja u veljaču, vikend koji već godinama nosi posebno mjesto u sportskom kalendaru. Zimski sportovi dostižu svoj vrhunac, veliki turniri ulaze u završnicu, a klupska natjecanja diljem Europe nastavljaju borbu za bodove, trofeje i prestiž. Ljubitelje sporta očekuju dva dana ispunjena emocijama, od ranog jutra do kasnih noćnih sati.

Teniski svijet ovog vikenda gleda prema Melbourneu, gdje Australian Open ulazi u svoju završnicu. Nakon dva tjedna iscrpljujućih mečeva, preokreta i iznenađenja, ostali su samo najbolji, a finala u muškoj i ženskoj konkurenciji obećavaju spektakl. Posebna pogodnost za hrvatske gledatelje jest termin – oba finala počinju u 9.30 sati. Prijenosi oba finala biti će na programu Eurosporta.

Nedjeljno jutro donosi ono što mnogi nazivaju klasikom moderne ere. Carlos Alcaraz i Novak Đoković igraju svoj deseti međusobni dvoboj, ali prvi put s ulogom koji nadilazi običnu titulu. Alcaraz, koji je do finala stigao nakon iscrpljujućeg maratona protiv Alexandera Zvereva, ima priliku s tek 22 godine postati najmlađi tenisač u povijesti koji je osvojio sva četiri Grand Slama. S druge strane, Đoković lovi povijesni 25. veliki naslov, čime bi se definitivno izdvojio kao najtrofejniji igrač svih vremena. Iako Alcaraz ima prednost u Grand Slam finalima, Đokovićeva svježina i iskustvo mogli bi igrati ključnu ulogu.

Dan ranije, u subotu, žensko finale donosi reprizu jednog od najupečatljivijih mečeva posljednjih godina. Aryna Sabalenka, prva igračica svijeta i dvostruka osvajačica Australian Opena, traži treći uzastopni naslov u Melbourneu, no s druge strane mreže stoji Elena Rybakina, spremna na osvetu i lov na svoj drugi Grand Slam trofej.

Hrvatska rukometna reprezentacija u nedjelju poslijepodne ima priliku završiti Europsko prvenstvo s medaljom. Nakon teškog poraza u polufinalu protiv Njemačke, izabranike Dagura Sigurðssona u 15.15 sati na programu RTL-a i platforme VOYO čeka dvoboj za treće mjesto protiv Islanda. Bronca bi bila velika nagrada za pomlađenu momčad i snažan vjetar u leđa za buduće izazove.

U večernjem terminu, u 18.00 sati na programu RTL-a i platforme VOYO, Herning će ugostiti veliko finale u kojem se za naslov europskog prvaka bore domaćin Danska i Njemačka, reprezentacije koje su tijekom turnira pokazale najviše.

Nogometni vikend također nudi obilje uzbuđenja. U SuperSport HNL-u igra se 20. kolo, a svaki bod ima posebnu težinu. Hajduk u subotu gostuje kod Gorice od 15.00, prijenos susreta gledajte na kanalu MaxSporta, dok je derbi kola rezerviran za nedjelju, kada Osijek na Opus Areni dočekuje Rijeku od 15.00, susret dva kluba gledajte na programu HRT-a 2 i Max Sporta.

Ni europske lige ne zaostaju. Na Areni Sport utakmica kola u Premier ligi donosi ogled Liverpoola i Newcastlea od 21.00 te londonski derbi Chelseaja i West Hama od 18.30. Na programu Sportkluba u kasnijem terminu od 18.30 u Bundesligi Bayern ide na zahtjevno gostovanje kod HSV-a, Serie A nudi subotnji dvoboj Napolija i Fiorentine od 18.00, dok u nedjelju u posljednjem terminu vikenda od 20.45 igraju Parma- Juventus, dok Barcelona u La Ligi bodove traži na gostovanju kod Elchea od 21.00 sat. Utakmice Serie A i La Lige gledajte na programima Arene Sport.

Vikend dodatno obogaćuje nastup hrvatske futsalske reprezentacije, koja u subotu od 19.00 sati igra četvrtfinale Europskog prvenstva protiv Armenije. Pobjeda bi "Mini Vatrene“ odvela među četiri najbolje momčadi kontinenta. Hrvatsku futsal reprezentaciju geldajte isključivo na platformi VOYO.

U noći sa nedjelje na ponedjeljak točno u ponoć, ljubitelji borilačkih sportova mogu uživati u boksačkom spektaklu Zuffa Boxing 2, isključivo na platformi VOYO uz glavnu borbu večeri u lakoj kategoriji. A za fanove američkog hokeja, subota donosi odličan susret između Washingtona i Caroline na kanalu Arene Sport od 23.00.

