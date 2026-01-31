FREEMAIL
AJMOOO /

Hrvatska igra četvrtfinale Europskog prvenstva, evo kad i gdje gledati spektakl

Hrvatska igra četvrtfinale Europskog prvenstva, evo kad i gdje gledati spektakl
Foto: Voyo

Put Hrvatske do nokaut-faze bio je zahtjevan i bez prostora za pogreške.

31.1.2026.
8:36
Sportski.net
Voyo
Hrvatska futsal reprezentacija nastavlja svoj europski put u četvrtfinalu Europskog prvenstva, nakon što je pobjedom protiv domaćina Latvije osigurala plasman među osam najboljih momčadi turnira. Izabranike Marinka Mavrovića sada čeka Armenija, jedno od najvećih iznenađenja prvenstva i osvajač skupine B.

Put Hrvatske do nokaut-faze bio je zahtjevan i bez prostora za pogreške. U skupini A Francuska je potvrdila prvo mjesto, dok je Hrvatska završila kao drugoplasirana ispred Latvije i Gruzije, čime je izborila mjesto u završnici turnira. Armenija je, s druge strane, ostavila snažan dojam prolaskom skupine ispred Ukrajine, dok su Litva i Češka ostale bez plasmana među osam.

Filip Novak otkrio nam je što Hrvatsku čeka protiv Armenije u četvrtfinalnom susretu

Četvrtfinalni dvoboji igraju se ovog vikenda, a hrvatski nastup zakazan je za subotu (31.1) u 19:00 sati. Utakmicu možete pratiti isključivo na platformi VOYO, gdje vas čeka borba za mjesto među četiri najbolje reprezentacije Europe.

 

   

 

      Cup tree provided by Sofascore

   

 

POGLEDAJTE VIDEO: Povijesni korak nakon drame u Rigi: Hrvatska dočekuje Armeniju u četvrtfinalu EP-a

