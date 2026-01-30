Nijemci luduju nakon pobjede protiv Hrvatske: 'Doveo je Hrvate do očaja...'

Slave Nijemci pobjedu nad Hrvatskom na europskom prvenstvu. Znači, ta pobjeda Nijemcima znači jako puno budući da u finalu nisu bili 10 godina, a pobjeda je još slađa kada stigne protiv bivšeg izbornika.

Tako je BILD u svom tekstu napisao:

"Nevjerojatna pobjeda s tri gola prednosti ++ Naša obrana spektakularna ++ Bond-krivac se čudi s tribina - Sada nas samo još jedna utakmica dijeli od vječnosti na Euru! Njemačka juri u finale rukometnog Europskog prvenstva, u polufinalu pobjeđuje Hrvatsku i bivšeg izbornika Dagura Sigurdssona (52) s 31-28. Kakva borba! Kakve emocije! Kakva momčad! F-I-N-A-L-E!," stoji u članku u kojemu se BILD aludira na glumca Mads Mikkelsena koji je gledao utakmicu Hrvatske i Njemačke. Taj je glumac bio antagonist Bondovog filma iz 2006. - Casino Royale.

"Hrvatska se prekasno probudila: Njemačka je u finalu Eura - Njemačka rukometna reprezentacija prvi se put od osvajanja naslova 2016. godine plasirala u finale Europskog prvenstva: pobjeda 31-28 (17-15) protiv Hrvatske bila je prije svega rezultat snažnog naleta nakon odmora," piše Kicker.

SkySports se pak osvrnuo na pojedinca:

"Za svoj izvanredan triple-block u slavljeničkoj pobjedi njemačkih rukometaša 31:28 u polufinalu Europskog prvenstva protiv Hrvatske, obrambeni monstrum Justus Fischer čak je pohvaljen i od strane izbornika reprezentacije."

Sport.de se pak fokusirao na veliki uspjeh svoje reprezentacije, a ne toliko na Hrvatsku:

"Sigurna medalja, sada se ide po zlato! Njemački rukometaši su na Europskom prvenstvu stigli do finala i sada se bore za svoju prvu titulu nakon deset godina."

""Njemačka je momčad, koja je svoju ukupno petu medalju na EP-u sada već osigurala, u petak navečer blistala s fantastičnom ekipnom izvedbom. Obrana oko njihovog snažnog vratara Andreasa Wolffa u drugom je poluvremenu doslovno dovela Hrvate do očaja," stoji u tekstu Sporta.

