Ante Gotovina ulazi u Čermakovu tvrtku, svi još šute: Evo što se zna o biznisu bivših generala

Umirovljeni general Ante Gotovina širi svoje poslovne aktivnosti izvan dosadašnjeg biznisa s ribarstvom. Prije desetak dana imenovan je članom uprave tvrtke Delta Logistic International d.o.o., kompanije u vlasništvu bivšeg generala Ivana Čermaka, registrirane za djelatnost prekrcaja tereta, piše Jutarnji list.

Riječ je o Gotovininom prvom poslovnom angažmanu izvan sektora ribarstva, a nova suradnja dodatno povezuje dvojicu nekadašnjih zapovjednika koje veže i duga zajednička profesionalna prošlost.

Na upit o poslovnom potezu, Čermak je za Jutarnji bio kratak: „Cijeli posao je još u povojima.“

Dok se Gotovina poslovnim projektima posvetio tek nakon povratka iz Haaga, Čermak se poduzetništvom bavi desetljećima. Njegovi najveći poslovi uključuju prodaju naftne kompanije Tifon za oko 150 milijuna eura te kupnju lanca od 63 benzinske postaje od OMV-a za približno 100 milijuna eura. Posluje i u sektoru skladištenja i trgovine plinom, kao i na tržištu nekretnina.

Tko stoji iza nove tvrtke

Delta Logistic International d.o.o. osnovana je 2024. godine, a prema dostupnim financijskim podacima prošle je godine poslovala bez prihoda te prijavila gubitak od oko 1000 eura.

Uz Gotovinu, koji je među osnivače ušao 19. siječnja, tvrtku su osnovali i bivši ministar obrane Ante Kotromanović te kompanija Delta terminali d.o.o., također povezana s Čermakovim poslovnim sustavom.

Predsjednik uprave je Kotromanović, a sjedište tvrtke nalazi se na Kaptolu u Zagrebu, na istoj adresi na kojoj su registrirane i druge Čermakove kompanije.

Gotovina je krajem prošle godine ušao i u tvrtku Cro tuna d.o.o. kao prokurist, zajedno s još dvojicom partnera. Temeljni kapital tvrtke iznosi 100.000 eura, a sjedište joj je u Gundulićevoj ulici u Zagrebu.

Djelatnost tvrtke je prerada i konzerviranje ribe, rakova i mekušaca, čime se nastavlja Gotovinin dugogodišnji poslovni angažman u ribarstvu i uzgoju tune. Uz njega, prokuru imaju i Diego Ljubo Miletich Abadiej te Diego Vjekoslav Miletić.

Gotovina je sedam godina proveo u pritvoru Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, nakon što su 2000. godine protiv njega, Mladena Markača i Ivana Čermaka podignute optužnice za ratne zločine. Nakon višegodišnjeg postupka, sva trojica su 2012. godine pravomoćno oslobođena.

