Dok je on bio u Haagu, ona je sve držala na okupu: Ovo je priča o supruzi Ante Gotovine

Na današnji dan, prije točno 20 godina, uhićen je Ante Gotovina (70). Bila je to potraga svih potraga i dan kad je Hrvatska stala. Generala Antu Gotovinu uhitili su u Španjolskoj, na Kanarskim otocima, a sve je izgledalo kao izrežirani filmski spektakl. U tom trenutku general je bio u hotelu, četiri i pol godine prije toga bježao je od haaške optužnice.

Nakon uhićenja, Gotovina je prebačen u pritvor u Scheveningenu gdje je, s generalima Ivanom Čermakom i Mladenom Markačem, čekao suđenje koje je započelo 11. ožujka 2008. Prvostupanjskom presudom od 15. travnja 2011. Ante Gotovina proglašen je krivim i osuđen na 24 godine zatvora.

Foto: Filip Brala/pixsell

No, sljedeće se godine dogodio obrat - 16. studenog 2012. Žalbeno vijeće Haaškog suda oslobodilo ga je svih optužbi. Dan kada se, nakon sedam godina provedenih u pritvoru i dvanaest godina od odlaska u bijeg, general Gotovina vladinim zrakoplovom, kao slobodan čovjek, vratio u Hrvatsku, bio je dan nacionalnog trijumfa. Na Trgu bana Jelačića generale Gotovinu i Markača dočekalo je tada više od 100.000 ljudi, a povratku Ante Gotovine u domovinu zasigurno se najviše veselila njegova obitelj, supruga Dunja Zloić Gotovina (62) koja mu je tijekom cijelog perioda bila najveća podrška i oslonac.

Vjenčali se usred rata

Dunja Zloić Gotovina umirovljena je pukovnica Hrvatske vojske rođena 1963. godine koja je javnosti postala poznata onog trenutka kada je izrekla sudbonosno "da" Anti Gotovini. Tijekom rata radila je u Ministarstvu obrane i bila bliska suradnica ministra Gojka Šuška.

U jeku vojnih operacija, 29. srpnja 1995. godine, udala se za generala Antu Gotovinu u Gornjogradskoj vijećnici u Zagrebu. Vjenčanje se dogodilo između operacija Ljeto '95 i Oluja, u kratkoj pauzi koju je Gotovina iskoristio da ozakoni njihovu ljubav.

Foto: Dalibor Urukalovic/pixsell

U braku su dobili sina Antu

Dunja je, prema nekim navodima, bila ključna osoba u logistici i organizaciji tijekom rata. Nakon pobjede u ratu, Dunja i Ante su se posvetili obiteljskom životu i 1997. godine dobili sina Antu.

Kada je Gotovina 2001. godine otišao u bijeg zbog optužbi Haaškog suda, Dunja je ostala sama s njihovim sinom. Tijekom Gotovinine višegodišnje odsutnosti, Dunja je bila stup obitelji i vodila miran, povučen život.

Foto: Dino Stanin/pixsell

Njegova najveća podrška

Nakon njegova uhićenja i suđenja, neumorno ga je podržavala sve do oslobađajuće presude 2012. godine. Kad se Gotovina vratio kući, obitelj se ponovno ujedinila, a Dunja se povukla iz javnosti. Danas sa suprugom živi daleko od medijske pažnje, posvećena obitelji i mirnom životu.

