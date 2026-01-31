Christina Aguilera i u 45. provocira: Potpuno golim grudima zapalila mreže

Pjevačica koja je obilježila rane dvije tisućite brojnim hitovima, Christina Aguilera (45), uzburkala je javnost provokativnim izdanjem kojim je doslovno raspametila obožavatelje. Tijekom boravka u Parizu pojavila se u stylingu koji je naglasio njezine gole grudi i vitku figuru, dok je serijom senzualnih fotografija izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama.

Provokacija bez granica

Aguilera pozira noseći tek raskošnu dijamantnu ogrlicu luksuzne kuće Chopard, dok je ostatak outfita namjerno izostavila, čime je sav fokus preusmjerila na gornji dio tijela. Na pojedinim fotografijama pjevačica leži u kadi, s potpuno golim nogama, dodatno naglašavajući dozu erotike.

Impozantna ogrlica ukrašena je s više od 50 karata dijamanata, dok središnji žuti kamen, radiant kroja, ima više od 20 karata, a styling potpisuje poznati stilist Kris Horan, koji je minimalističkim pristupom dodatno pojačao efekt provokacije.

Uz objavljene fotografije na Instagramu, Christina je kratko napisala: „Sjeverna svjetla, pariške noći“, a reakcije fanova bile su trenutačne - mnogi su komentirali da izgleda „bolje nego ikad“, dok su drugi istaknuli da rijetko koja zvijezda s toliko samopouzdanja nosi vlastitu golotinju.

Reakcije podijeljene, fanovi oduševljeni

Kao i svaki put kada se pojavi u ovako smjelom izdanju, reakcije su bile podijeljene. Dio korisnika na društvenim mrežama smatra da Christina namjerno provocira i pomiče granice dobrog ukusa, dok drugi ističu da je riječ o snažnoj poruci samopouzdanja i slobode.

Obožavatelji, pak, ne skrivaju oduševljenje, naglašavajući da pjevačica nikada nije djelovala sigurnije u sebe, zavodljivije i opuštenije. Na snimkama s pariškog nastupa vidi se da je tijekom večeri nosila istu dijamantnu ogrlicu, ali ju je kombinirala s bodijem i svjetlucavim pojasom, zadržavši isti provokativni potpis.

