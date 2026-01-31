FREEMAIL
Legendara skijašica poručila nakon teškog pada: 'Olimpijski san nije gotov'

Legendara skijašica poručila nakon teškog pada: 'Olimpijski san nije gotov'
Foto: Action Press/shutterstock Editorial/profimedia

Nakon što je izgubila kontrolu prilikom doskoka, skliznula je u zaštitnu mrežu i zbog ozljede lijevog koljena morala je biti helikopterom prevezena u bolnicu.

31.1.2026.
11:23
Sportski.net
Action Press/shutterstock Editorial/profimedia
Lindsey Vonn, jedna od najuspješnijih skijašica svih vremena, doživjela je dramatičan pad na stazi u Crans-Montani, svega tjedan dana prije početka Olimpijskih igara. Nakon što je izgubila kontrolu prilikom doskoka, skliznula je u zaštitnu mrežu i zbog ozljede lijevog koljena morala je biti helikopterom prevezena u bolnicu.

Unatoč bolovima, Vonn je uspjela samostalno doći do cilja, a u emotivnoj izjavi poručila je: „Olimpijski san nije gotov. Ovo je težak trenutak, ali znam kako se vraćati. Zahvaljujem svima na podršci i ljubavi.“ Kako je to izgledalo nakon njenog pada pogledajte OVDJE.

Američki skijaški tim podržao je njezinu izjavu, potvrdivši da ozljeda ne znači kraj Vonnine olimpijske priče. Iako se očekuje daljnje medicinsko testiranje, još uvijek postoji neizvjesnost hoće li moći nastupiti na prvom olimpijskom spustu 8. veljače, te u super-G-u i novoj ekipnoj kombinaciji.

Organizatori su zbog njezinog pada i loših vremenskih uvjeta morali otkazati utrku Svjetskog kupa, dok su druge skijašice upozorile na opasnost staze: „Ne vidi se ništa, a staza je neravna,“ rekla je Francuskinja Romane Miradoli.

