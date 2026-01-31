Njemački ministar poslao jasnu poruku Washingtonu: 'Ne smijemo gledati kao kunić zmiju...'

Njemački ministar obrane Boris Pistorius pozvao je u subotu europske države da pokažu više samopouzdanja u odnosu prema SAD-u.

„Bila bi greška da i dalje ukočeno gledamo u smjeru Bijele kuće kao kunić zmiju i čekamo da se nešto dogodi. U tom slučaju bismo izgubili fokus na ono što je najvažnije: da postanemo suvereniji i samostalniji“, rekao je Boris Pistorius (Socijaldemokratska stranka Njemačke SPD) u razgovoru za medijsku kuću RND.

On je rekao kako se američki predsjednik Donald Trump u ostvarivanju svojih ciljeva oslanja na politiku nesigurnosti i straha.

„No onaj tko je u strahu donosi pogrešne odluke. Zato se ne damo zastrašiti“, rekao je ministar obrane.

Pistorius, koji spada među najpopularnije njemačke političare, rekao je da Europa treba SAD ali da isto tako SAD treba Europu.

„Europa je za Washington od velikog geostrateškog i geoekonomskog interesa“, rekao je Pistorius i dodao kako bi se u slučaju da Europa dođe u interesnu sferu Rusije, SAD nalazio između Kine i Rusije što, kako je dodao, nikome u Washingtonu ne može biti u interesu.

Njemački ministar isto tako ne vjeruje da su zajednički temelji na kojima počiva NATO, usprkos najnovijim previranjima oko Grenlanda, poljuljani.

„Nema nikakvih znakova da bi SAD napustio NATO“, zaključio je Pistorius.

