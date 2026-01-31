Kosor 'opalila' Plenkoviću: 'Nek im pjeva onaj čiju pjesmu brani kao domoljubnu. Uz prijevod'
Zagreb je bio domaćin skupa Europske pučke stranke - najjače političke grupacije u Europi
Više od 20 čelnika Europske pučke stranke u petak je stiglo u Zagreb te je u hotelu Westin održan skup ove najjače političke grupacije u Europi.
Između ostalih, stigli su i njemački kancelar Friedrich Merz, poljski premijer Donald Tusk talijanski šef diplomacije Antonio Tajan te predstavnici pučana iz Slovenije, Francuske i Španjolske, ali i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
Premijer Andrej Plenković u nizu objava na X-u, istkanuo je i svoj susret s poljskim premijerom Turskom.
"Bilo mi je drago u Zagrebu ugostiti poljskog premijera. Hrvatska i Poljska njeguju tradicionalno bliske i partnerske odnose u okviru EU-a i NATO-a, kao i kroz Inicijativu triju mora, kojom Hrvatska trenutačno predsjeda. Želimo stvoriti preduvjete za daljnje jačanje gospodarske razmjene, koja i u 2025. nastavlja bilježiti rast. Raspravili smo o situaciji u susjedstvu, transatlantskim odnosima i mirovnim inicijativama vezanima uz Ukrajinu, kao i o jačanju europske obrane i sigurnosti", napisao je.
No o svemu je imala što reći i bivša premijerka i bivša predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor koja je iskoristila priliku i udijelila lekciju:
"Sad kad je kancelar Merz u Zagrebu da mu domaćin objasni kako je zapravo ozakonio 'dvostruke konotacije' fašističkog pozdrava i da im onaj čiju pjesmu brani kao domoljubnu, otpjeva to na domjenku. Uz prijevod, jasno. I poljski premijer Tusk da čuje".
