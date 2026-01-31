Kosor 'opalila' Plenkoviću: 'Nek im pjeva onaj čiju pjesmu brani kao domoljubnu. Uz prijevod'

Više od 20 čelnika Europske pučke stranke u petak je stiglo u Zagreb te je u hotelu Westin održan skup ove najjače političke grupacije u Europi.

Između ostalih, stigli su i njemački kancelar Friedrich Merz, poljski premijer Donald Tusk talijanski šef diplomacije Antonio Tajan te predstavnici pučana iz Slovenije, Francuske i Španjolske, ali i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

Premijer Andrej Plenković u nizu objava na X-u, istkanuo je i svoj susret s poljskim premijerom Turskom.

"Bilo mi je drago u Zagrebu ugostiti poljskog premijera. Hrvatska i Poljska njeguju tradicionalno bliske i partnerske odnose u okviru EU-a i NATO-a, kao i kroz Inicijativu triju mora, kojom Hrvatska trenutačno predsjeda. Želimo stvoriti preduvjete za daljnje jačanje gospodarske razmjene, koja i u 2025. nastavlja bilježiti rast. Raspravili smo o situaciji u susjedstvu, transatlantskim odnosima i mirovnim inicijativama vezanima uz Ukrajinu, kao i o jačanju europske obrane i sigurnosti", napisao je.

Bilo mi je drago u Zagrebu ugostiti poljskog premijera @donaldtusk. Hrvatska i Poljska njeguju tradicionalno bliske i partnerske odnose u okviru EU-a i NATO-a, kao i kroz Inicijativu triju mora #3SI, kojom Hrvatska trenutačno predsjeda.



Želimo stvoriti preduvjete za daljnje… pic.twitter.com/0m0jPbtyEU — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) January 30, 2026

No o svemu je imala što reći i bivša premijerka i bivša predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor koja je iskoristila priliku i udijelila lekciju:

"Sad kad je kancelar Merz u Zagrebu da mu domaćin objasni kako je zapravo ozakonio 'dvostruke konotacije' fašističkog pozdrava i da im onaj čiju pjesmu brani kao domoljubnu, otpjeva to na domjenku. Uz prijevod, jasno. I poljski premijer Tusk da čuje".

Sad kad je kancelar Merz u Zagrebu da mu domaćin objasni kako je zapravo ozakonio “dvostruke konotacije” fašističkog pozdrava i da im onaj čiju pjesmu brani kao domoljubnu, otpjeva to na domjenku. Uz prijevod, jasno. I poljski premijer Tusk da čuje. — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) January 30, 2026