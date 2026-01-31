Dosta lažne zelene priče! U Rimu dogovoren globalni otpor: 'Ovo je bio alarm'

Tijekom PR Roman Foruma 2026, međunarodnog događaja posvećenog održivoj, odgovornoj i etičnoj komunikaciji, službeno je prošli tjedan potpisana „Rimska deklaracija o odgovornosti zelene komunikacije“, dokument koji definira načela i smjernice za komunikaciju usmjerenu na održivost, društvenu odgovornost i ESG kriterije, a koji su zajednički prihvatili predstavnici vodećih međunarodnih komunikacijskih organizacija okupljenih na Forumu.

Deklaracija predstavlja zajedničku međunarodnu obvezu jačanja uloge komunikacije kao strateške poluge svijesti, transparentnosti i odgovorne promjene, pozivajući organizacije i komunikacijske profesionalce na aktivan doprinos zaštiti planeta i zajedničke budućnosti.

Dokument je nastao s ciljem definiranja i promicanja jasne odgovornosti komunikacijskih stručnjaka u doprinosu ciljevima okolišne održivosti, suzbijanju dezinformacija i greenwashinga te vođenju promjena s integritetom.

U tom smislu, „Rimska deklaracija o odgovornosti zelene komunikacije“ popunjava prazninu u glavnim ESG i okvirima održivosti, naglašavajući specifičnu ulogu komunikatora, jačajući vjerodostojnost zelene komunikacije te promičući etički, mjerljiv i na učinak usmjeren pristup. Tekst također poziva na uključivanje okolišnog utjecaja u svaku strategiju, temeljanje aktivnosti i poruka na provjerljivim podacima te promicanje svijesti i najboljih praksi, uz poštivanje kulturnih raznolikosti i lokalnih konteksta.

Deklaraciju su potpisali: Danijel Koletić, glavni tajnik WICMI-ja; Biagio Oppi, član upravnog odbora FERPI-ja; Lorenzo Brufani, nacionalni predstavnik EACD-a za Italiju te osnivač i izvršni direktor Competencea; Anthony Pickles, direktor komunikacija British Museuma; Jacqueline Purcell FRSA, suosnivačica i izvršna direktorica Jasper Alliance London Limited; Massimo Castellano, predsjednik i generalni direktor Blue Planet Economyja; Ivana Alilović, direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije; Tamara Bekčić, direktorica i suosnivačica Chapter 4 Communication Consultinga; izv. prof. dr. Barbara Toplak Perović, dekanica ECM fakulteta; te Kağan Konçak, osnivač Roke Communications Consultancyja.

Foto: Privatni Album

''Ovo je povijesni trenutak za komunikacijsku industriju koja mora napraviti analizu etičkog i profesionalnog pristupa izvještavanja o zelenoj komunikacijskoj odgovornosti.Ponosan sam što to razumiju i vodeći lideri komunikacijske industrije koji su govorili na panelu PR Roman Forum konferencije", rekao je tom prilikom Danijel Koletić.

"Kolektivni otpor protiv pogrešnih informacija i dezinformacija o klimatskim promjenama već kasni; vrijeme je da se osigura integritet u komunikaciji o okolišnim temama. COP 30 bio je alarm koji je pokazao koliko se globalni konsenzus o postizanju ciljeva Pariškog sporazuma iz 2015. godine narušio. Kontrola nad narativom je izgubljena. Klimatski negacionizam, odgađanje klimatskih akcija, greenwashing i teorije zavjere sve su oblici pogrešnih informacija i dezinformacija o klimi. ‘Rimska deklaracija o odgovornosti zelene komunikacije’ predlaže globalni napor svih komunikatora u vladama, obrazovanju, think tankovima, medijima, civilnom društvu i, da, svakog građanina da djeluju s integritetom i odgovornošću. Ovo nije scenarij kojeg se treba slijepo držati, već izjava namjere da se ne doprinosi širenju pogrešnih informacija i dezinformacija. World Innovation and Change Management Institute poziva sve komunikacijske profesionalce i pojedince da se obvežu na odgovornost u zelenoj komunikaciji“, izjavio je Richard Linning, osnivački predsjednik World Innovation and Change Management Institutea (WICMI).

"FERPI je s velikim entuzijazmom prihvatio inicijativu WICMI-ja jer čvrsto vjerujemo da se predanost odgovornoj komunikaciji mora nužno očitovati i kroz zelenu komunikaciju, uz suzbijanje svakog oblika greenwashinga. Prošle smo godine zajedno s Global Allianceom pokrenuli Venice Pledge za odgovornu umjetnu inteligenciju u komunikaciji i odnosima s javnošću, a ove smo godine ponosni potpisnici ove Deklaracije", izjavio je Filippo Nani, predsjednik FERPI-ja.

"EACD je vodeće europsko udruženje direktora komunikacija, s misijom doprinosa budućem razvoju korporativne komunikacije kroz razmjenu znanja. EACD je oduvijek prepoznavao vrijednost odgovorne komunikacije kao temeljnog elementa odnosa s javnošću. Stoga nam je iznimno drago sudjelovati na ovom Forumu", izjavio je Lorenzo Brufani, talijanski predstavnik EACD-a te osnivač i izvršni direktor Competencea.

PR Roman Forum jedan je od najvažnijih međunarodnih događaja posvećenih održivoj i odgovornoj komunikaciji, a organizira ga World Innovation and Change Management Institute (WICMI).

Događaj je u Rimu okupio institucionalne čelnike, komunikacijske stručnjake, akademsku zajednicu i predstavnike vodećih strukovnih udruga, među kojima su FERPI – Talijanska federacija za odnose s javnošću, PRCA (Public Relations and Communications Association), Global Alliance for Public Relations and Communication Management, IPRA (International Public Relations Association), EACD (European Association of Communication Directors) i FIJET (Fédération Internationale des Journalistes et Écrivains du Tourisme), s ciljem promicanja kulture komunikacije usmjerene na održivost, društvenu odgovornost i ESG principe.