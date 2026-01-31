FREEMAIL
GLEDAJ ODMAH NA VOYO! /

Top 9 trenutaka prvog tjedna 'Gospodina Savršenog': 'Za ljubav su potrebni ćevapi'

Top 9 trenutaka prvog tjedna 'Gospodina Savršenog': 'Za ljubav su potrebni ćevapi'
Foto: Rtl

Ove scene iz 'Gospodina Savršenog' ne smijete propustiti. Donosimo najbolje od prvog tjedna prikazivanja na Voyo

31.1.2026.
13:55
Hot.hr
Rtl
Nova sezona 'Gospodina Savršenog' počela je na Voyo, i to ubrzanim tempom! Međusobno upoznavanje kandidatkinja, brzi spojevi s Gospodom Savršenima - Petrom i Karlom, prve razmirice, prve nedoumice, nova pravila i puno iznenadnih obrata - sve to uz novog voditelja Marka Vargeka. U grčkoj vili na Kreti mjesta dosadi nema. A mi smo vam pripremili najbolje trenutke iz prvog tjedna najkomentiranijeg showa 'Gospodin Savršeni'.

Top 9 trenutaka prvog tjedna 'Gospodina Savršenog': 'Za ljubav su potrebni ćevapi'
Foto: Rtl

Gospodin Savršeni zatečen spojem: 'Ovo je neki American Psycho'

Na brzim smo spojevima potvrdili onu staru izreku da ljubav ide kroz želudac. Rubina je osvojila Karla - ćevapima. A nju je osvojilo to što je on Zagrepčanin.

"Ja sam ti Sarajka. A ti", pitala je Rubina Gospodina Savršenog.

"Iz Zagreba", odgovorio je Karlo.

"To mi se sviđa", priznala je Rubina.

"Zašto? Što ti je privlačno kod nas?" zanimalo je Karla.

"Jer su građani", zaključila je Rubina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli VOYO Hrvatska (@voyo_hr)

 

Maša je za Petra pripremila nešto vrlo posebno. No, on se jako iznenadio i priznao da mu je neugodno. "Večeras ćemo se malo igrati. Ja sam smislila...", počela je objašnjavati Maša, no Petar ju je prekinuo: "Ovo je neki American Psycho." Je li spoj propao, pogledajte na Voyo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli VOYO Hrvatska (@voyo_hr)

 

Djevojke su se tek predstavile jedan drugoj, no za trzavice očito nikad nije prerano. "Ja baš volim dizati rejting ljudima. Ali znaš što, ne mogu, kasno je", rekla je Smiljana. 

"Kad izađeš van, svi ćete mrziti", zaključila je Maria. "Ma neće. Imam pedigre", odvratila joj je Smiljana.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli VOYO Hrvatska (@voyo_hr)

 

Cijela je rasprava završila Smiljaninom izjavom: "Bolje na garnituru nego u bazen." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli VOYO Hrvatska (@voyo_hr)

 

Prvi šok na prvom koktel partyju izazvalo je saznanje djevojaka da ne postoji samo jedan Gospodin Savršeni: "Čekaj, čekaj, koji Petar?".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli RTL Hrvatska (@rtl_hr)

Pale su i rukavice. Puno se i bipalo. "Ja mislim da i Andrea i Iva, jer su obje plastične krave, smatraju mene i Anastasiju velikom konkurencijom", zaključila je Nuša prvu razmiricu u grčkoj vili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli VOYO Hrvatska (@voyo_hr)

"Prijateljima budi blizu, neprijateljima još bliže. To ti je rečenica koja opisuje njihovo pomirenje", komentirala je Iva odnose u vili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli RTL Hrvatska (@rtl_hr)

"Ja u tebi vidim nešto što je meni privlačno. I što je meni zanimljivo", priznao je Karlo jednoj djevojci koja ga neprestano intrigira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli VOYO Hrvatska (@voyo_hr)

Julia Roberts ušla je u show 'Gospodin Savršeni'. Petar je uspio izustiti samo jednu riječ: "Wow!"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli VOYO Hrvatska (@voyo_hr)

Nove epizode "Gospodina Savršenog" gledajte od ponedjeljka do četvrtka na platformi Voyo, sedam dana prije prikazivanja na TV-u. Od ponedjeljka, 2. veljače, show "Gospodin Savršeni" pratite i na RTL-u od 21.15!

POGLEDAJTE VIDEO: Upoznajte prve tri kandidatkinje showa 'Gospodin Savršeni': 'Konkurencija? Mislim, pogledaj me'


