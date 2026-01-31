Top 9 trenutaka prvog tjedna 'Gospodina Savršenog': 'Za ljubav su potrebni ćevapi'

Nova sezona 'Gospodina Savršenog' počela je na Voyo, i to ubrzanim tempom! Međusobno upoznavanje kandidatkinja, brzi spojevi s Gospodom Savršenima - Petrom i Karlom, prve razmirice, prve nedoumice, nova pravila i puno iznenadnih obrata - sve to uz novog voditelja Marka Vargeka. U grčkoj vili na Kreti mjesta dosadi nema. A mi smo vam pripremili najbolje trenutke iz prvog tjedna najkomentiranijeg showa 'Gospodin Savršeni'.

Gospodin Savršeni zatečen spojem: 'Ovo je neki American Psycho'

Na brzim smo spojevima potvrdili onu staru izreku da ljubav ide kroz želudac. Rubina je osvojila Karla - ćevapima. A nju je osvojilo to što je on Zagrepčanin.

"Ja sam ti Sarajka. A ti", pitala je Rubina Gospodina Savršenog.

"Iz Zagreba", odgovorio je Karlo.

"To mi se sviđa", priznala je Rubina.

"Zašto? Što ti je privlačno kod nas?" zanimalo je Karla.

"Jer su građani", zaključila je Rubina.

Maša je za Petra pripremila nešto vrlo posebno. No, on se jako iznenadio i priznao da mu je neugodno. "Večeras ćemo se malo igrati. Ja sam smislila...", počela je objašnjavati Maša, no Petar ju je prekinuo: "Ovo je neki American Psycho." Je li spoj propao, pogledajte na Voyo.

Djevojke su se tek predstavile jedan drugoj, no za trzavice očito nikad nije prerano. "Ja baš volim dizati rejting ljudima. Ali znaš što, ne mogu, kasno je", rekla je Smiljana.

"Kad izađeš van, svi ćete mrziti", zaključila je Maria. "Ma neće. Imam pedigre", odvratila joj je Smiljana.

Cijela je rasprava završila Smiljaninom izjavom: "Bolje na garnituru nego u bazen."

Prvi šok na prvom koktel partyju izazvalo je saznanje djevojaka da ne postoji samo jedan Gospodin Savršeni: "Čekaj, čekaj, koji Petar?".

Pale su i rukavice. Puno se i bipalo. "Ja mislim da i Andrea i Iva, jer su obje plastične krave, smatraju mene i Anastasiju velikom konkurencijom", zaključila je Nuša prvu razmiricu u grčkoj vili.

"Prijateljima budi blizu, neprijateljima još bliže. To ti je rečenica koja opisuje njihovo pomirenje", komentirala je Iva odnose u vili.

"Ja u tebi vidim nešto što je meni privlačno. I što je meni zanimljivo", priznao je Karlo jednoj djevojci koja ga neprestano intrigira.

Julia Roberts ušla je u show 'Gospodin Savršeni'. Petar je uspio izustiti samo jednu riječ: "Wow!"

