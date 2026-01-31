FREEMAIL
TELEMACH POTEZ DANA /

Izgubili smo, ali on je ponovno postao vaš Telemach potez dana: Evo zbog kojeg poteza

Sudjelujte u anketi i odaberite Telemach potez dana, a u nastavku možete sudjelovati u natječaju i osvojiti televizor Samsung QLED 55Q60C

31.1.2026.
9:48
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
Hrvatska rukometna reprezentacija nije se uspjela plasirati u finale Europskog prvenstva, ali još uvijek ima priliku doći do medalje. 

Nakon poraza od Njemačke, u borbi za broncu čeka ih Island. Utakmicu s Nijemcima moraju što prije zaboraviti i fokusirati se na Islanđane, ali zato nećemo zaboraviti sjajne poteze koje su naši rukometaši napravili tijekom utakmice. 

Tako ste u Telemach potezu dana odabrali ponovno Dominika Kuzmanovića koji je sjajno uletio s klupe i obranio gol (39 posto). 

Za dlaku iza njega smjestio se prolaz i pogodak Ivana Martinovića (37 posto), dok je na trećem mjestu završio David Mandić sa svojim golom s krila (24 posto). 

Foto: Net.hr

Ne zaboravite, tijekom svake naše emisije 'Vrijeme je za rukomet' imate priliku glasati za Telemach potez dana. Na portalu net.hr pogledajte najbolji potez i odaberite tko vas je od rukometaša najviše oduševio.

Također, sudjelujte u kreativnom natječaju Uhvati loptu, osvoji Telemach prvenstvo te 1. veljače budi ponosni vlasnik Samsung QLED 55Q60C televizora. 

Sadržaj nastao u suradnji s RTL native timom i Telemach Hrvatska!

Rukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026TelemachTelemach HrvatskaPotez DanaDominik Kuzmanović
