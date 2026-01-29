Hrvatska futsal reprezentacija je hit: 'To je nama svima tiha želja, nadamo se i vjerujemo'

Hrvatska futsal reprezentacija ostvarila je prvi cilj na Europskom prvenstvu, plasiravši se u četvrtfinale. O dosadašnjem tijeku natjecanja, protivniku u četvrtfinalu i ambicijama reprezentacije razgovarali smo s vratarom Antom Piplicom, jednim od ključnih igrača na putu do ovog uspjeha.

Iako je cilj ostvaren, Piplica priznaje da put do četvrtfinala nije bio lak.

"Pa, dobro je, sigurno da je to moglo s malo manjim stresom sve proći. No, međutim, zadovoljni smo. Ostvarili smo taj neki prvi od ciljeva, a to je da se plasiramo u četvrtfinale", rekao je Piplica na početku razgovora.

Upozorenje pred Armeniju

U borbi za polufinale Hrvatsku čeka Armenija, reprezentacija koja slovi za jedno od najvećih iznenađenja prvenstva. Iako ih šira javnost možda vidi kao lakšeg protivnika, Piplica ističe da je realnost potpuno drugačija i da u svlačionici nema nikakvog opuštanja.

"Sada imamo tu utakmicu protiv Armenije gdje se moramo dobro pripremiti, gdje nas očekuje težak posao. Naša javnost nas sigurno stavlja kao favorite s obzirom na to da su im Armenci nepoznanica. Međutim, mi u futsal svijetu znamo da je reprezentacija Armenije jako neugodna, trkački raspoložena momčad koja ima sedam igrača koji nastupaju u jakoj ruskoj ligi", objasio je Piplica pa dodao:

"Također, imaju i trenera koji ih je jako dobro posložio, koji je Španjolac, vodi to sve iz sjene. Tako da mi igramo protiv jedne disciplinirane momčadi".

Unatoč snazi Armenije, Piplica smatra kako je ovakav ždrijeb ipak bolja opcija od susreta s nekim od najvećih svjetskih sila. "Zadovoljni smo. Smatramo da nam je tu puno bolje da igramo s Armencima nego da se moramo nadigravati sa Španjolcima, Portugalcima ili Ukrajincima."

Tiha želja zvana Ljubljana

U slučaju pobjede, Hrvatska bi polufinale igrala u Ljubljani, što budi posebne emocije i nadu u veliku podršku s tribina. Ta mogućnost najveći je motiv za cijelu ekipu.

"Pa, to je svima nama neka tiha želja, mogu tako reći, da osiguramo tu kartu za Ljubljanu, gdje ćemo imati sigurne dvije utakmice i gdje će biti velik broj naših navijača. U to se nadamo i u to vjerujemo. Ali, međutim, ne treba gledati Ljubljanu. Imamo stvarno sad Armeniju koju treba riješiti. Neće to biti sigurno lagan zadatak", rekao je.

'Želimo usrećiti hrvatski narod'

Na pitanje o krajnjim dometima reprezentacije, Piplica ostaje čvrsto na zemlji, ali otkrio je i da su svjesni da bi mogli biti "dark horse" prvenstva, momčad koja može pomrsiti račune favoritima.

"Realan domet? Da smo tu možda neki 'dark horse' i da se upletemo u borbu za medalju. Naše sportske ambicije i naše vjerovanje su da želimo otići s Eura uzdignute glave i dogurati što dalje je moguće", kaže vratar hrvatske reprezentacije. Ključ uspjeha vide u pristupu koji ih je i doveo do četvrtfinala. "U sportu ne možeš predviđati stvari i što će se dogoditi. Jednostavno, stavili smo si u glavu da idemo utakmicu po utakmicu i na taj način pristupamo svakom treningu i svakoj utakmici."

"Sportske ambicije i naše želje su da futsal svijet i hrvatski narod učinimo sretnima", zaključio je Piplica.

