Mavrović: 'Imamo dobre šanse za polufinale, ovu pobjedu posvećujem pokojnom Pavlicu'

Hrvatska futsal reprezentacija plasirala se u srijedu u četvrtfinale Europskog prvenstva nakon pobjede nad Latvijom 4:1.

Nakon remija protiv Francuske (2-2) i Gruzije (2-2), Hrvatskoj je za prolaz u četvrtfinale igrala samo pobjeda protiv Latvije koja je zadnje kolo dočekala s bodom više. Naime, jedan od domaćina EP-a je u prva dva kola upisao pobjedu protiv Gruzije (4-0), te poraz od Francuske (0-5).

Računica je bila jasna, odabranici izbornika Mavrovića nisu imali pravo na pogrešan korak. Počelo je loše, ali je završila sjajno. Hrvatska je pobjedom 4-1 izborila plasman u četvrtfinale u kojem će igrati protiv pobjednika skupine B Armenije u subotu.

"Konačno nam se otvorilo. Primili smo gol iz prvog udarca u naša vrata. Krajem prvog poluvremena smo se vratili i odmah zabili početkom drugog dijela. Znali smo da će fizički pasti u drugom dijelu, a mi smo koristili 10 igrača. Svi igrači su odigrali fenomenalno. Nitko sretniji od nas," kazao je hrvatski izbornik Marinko Mavrović.

Strijelci za hrvatsku vrstu bili su Josip Jurlina (20), Luka Perić (25), Lima (31) i David Mataja (36), dok je vodeći gol za domaćine zabio Edgars Tarakanovs (5).

Hrvatskoj sada slijedi četvrtfinale protiv Armenije, pobjednika skupine B u subotu u Kaunasu.

"Riječ je o momčadi u kojoj dosta igrača igra jaku rusku ligu, ozbiljna su reprezentacija, ali da nam je netko uoči prvenstva ponudio da ćemo u četvrtfinalu igrati protiv Armenije to bismo objeručke prihvatili. Međutim, jako je bitno da Armence ozbiljno shvatimo, ali imamo jako dobre izglede za plasman u polufinale i za veliki uspjeh. Na kraju bih samo ovu pobjedu posvetio prerano preminulom Stjepanu Pavlicu," poručio je izbornik.

