VELIKI USPJEH /

Hrvatska u elitnom društvu: Evo koje su reprezentacije izborile četvrtfinale Eura u futsalu

×
Foto: Voyo

Poznat je put do medalje za Hrvatsku na Europskom prvenstvu

29.1.2026.
9:24
Sportski.net
Voyo
Nakon dramatičnog raspleta u skupinama A i B Europskog prvenstva u futsalu, poznati su prvi parovi četvrtfinala. Hrvatska reprezentacija je pobjedom protiv domaćina Latvije osigurala svoje mjesto među osam najboljih, gdje je čeka iznenađenje turnira, reprezentacija Armenije.

Pobjeda protiv domaćina za prolazak skupine

Put Hrvatske do nokaut faze bio je sve samo ne lagan. U odlučujućoj utakmici protiv Latvije, koja se igrala u uzavreloj atmosferi Arene u Rigi, našoj je reprezentaciji trebala isključivo pobjeda. Domaćini su poveli već u petoj minuti golom Edgarsa Tarakanovsa, što je unijelo dodatnu nervozu u hrvatske redove. Ipak, momčad izbornika Marinka Mavrovića pokazala je karakter i strpljenje.

Ključan trenutak dogodio se u posljednjoj minuti prvog poluvremena kada je Josip Jurlina fantastičnim potezom izjednačio na 1:1. U nastavku je Hrvatska preuzela potpunu kontrolu. Luka Perić je na asistenciju vratara Ante Piplice donio preokret, a pobjedu su potvrdili Vítor Lima i David Mataja za konačnih 4:1. Ovim uspjehom, Hrvatska je prvi put prošla grupnu fazu Eura još od 2014. godine.

Utakmice Hrvatske na Europskom prvenstvu u futsalu gledajte na platformi Voyo

"Zaslužili smo ovu pobjedu. Radujemo se četvrtfinalu protiv Armenije. Oni su jaka momčad, ali vjerujem da smo bolji i da ćemo proći u polufinale," izjavio je izbornik Mavrović nakon utakmice.

Raspored četvrtfinala i put prema finalu

Poznata su dva četvrtfinalna para koja će se odigrati u subotu. Francuska, pobjednik naše skupine A, igrat će protiv Ukrajine, dok će Hrvatska snage odmjeriti s Armenijom.

Subota, 31. siječnja:

Francuska – Ukrajina (16:00, Riga)

Armenija – Hrvatska (19:00, Kaunas)

U nedjelju će biti poznati i preostali parovi nakon raspleta u skupinama C i D. Ako Hrvatska prođe Armeniju, u polufinalu je čeka pobjednik susreta između pobjednika skupine C i drugoplasiranog iz skupine D. Na drugoj strani ždrijeba, branitelj naslova Portugal čeka drugoplasiranog iz skupine C.

Cup tree provided by Sofascore

Marinko MavrovićUefa Futsal Euro 2026Hrvatska Futsal Repezentacija
komentara
