Pobjeda ili oproštaj: Hrvatska futsal reprezentacija na testu kod Latvije

Hrvatska futsal reprezentacija danas od 16:30 sati igra posljednju utakmicu grupne faze Skupine A Europskog prvenstva u futsalu protiv domaćina Latvije, a izravan prijenos susreta možete pratiti ekskluzivno na platformi VOYO.

Nakon dramatičnog remija s Gruzijom, u utakmici u kojoj je Hrvatska imala kontrolu igre, ali nije uspjela kapitalizirati dominaciju, pred futsal reprezentacijom je susret koji ne ostavlja prostor za pogreške. Današnji dvoboj s Latvijom nosi jasan ulog, pobjeda je jedini put prema nastavku Europskog prvenstva.

Hrvatska u posljednje kolo Skupine A ulazi nakon dva remija istog rezultata (2:2) protiv Francuske i Gruzije, što izabranike Marinka Mavrovića stavlja u situaciju u kojoj više nema kalkulacija. Tri boda protiv domaćina natjecanja jamče plasman među osam najboljih reprezentacija kontinenta, dok bi u četvrtfinalu čekala Armenija, jedno od ugodnijih iznenađenja dosadašnjeg dijela turnira.

Hrvatska – Latvija igra se u srijedu 28. siječnja, s početkom u 16:30, a prijenos je dostupan uživo na platformi VOYO.

Latvija, s druge strane, također ima realne izglede za prolazak skupine, no hrvatska reprezentacija svjesna je vlastite kvalitete i cilja s kojim je došla na prvenstvo. Ključ će, kao i dosad, biti pristup i realizacija.

“Atmosfera u momčadi je odlična. Naravno da nas je malo poremetio ishod utakmice s Gruzijom, ali znamo što nam je činiti. Moramo pobijediti Latviju i izboriti četvrtfinale”, poručio je izbornik Mavrović uoči odlučujućeg susreta.

Slično razmišlja i Luka Perić, koji ističe kako je momčad svjesna propuštenog, ali i onoga što može pružiti na parketu. “Dobro se osjećamo, nakon Gruzije smo razgovarali i znamo da smo bili na visokoj razini. Jedino za čime žalimo su tri boda. Ako ponovimo takvu igru, vjerujem da ćemo pobijediti. Sve je jasno, treba nam pobjeda. U futsalu je teško igrati na remi, zato od prve minute moramo nametnuti svoju igru”, naglasio je Perić.

