Put do finala je jasan, ali nimalo lagan: Hrvatsku čeka Armenija pa težak suparnik

Nakon što su odigrani susreti posljednjeg kola u skupinama C i D, poznati su svi parovi četvrtfinala Europskog prvenstva u futsalu, a Hrvatska je izborila svoje mjesto među osam najboljih europskih reprezentacija.

Put hrvatske futsal reprezentacije do četvrtfinala bio je sve samo ne lagan. U odlučujućem susretu protiv Latvije, igranom u bučnoj Areni u Rigi, izabranici Marinka Mavrovića morali su pobijediti – sve ostalo nije dolazilo u obzir. Šok je stigao već u petoj minuti kada je Latvija povela pogotkom Edgarsa Tarakanovsa, što je unijelo dodatnu nervozu u hrvatske redove.

Ključni trenutak dogodio se u samoj završnici prvog poluvremena. Josip Jurlina sjajnim je potezom izjednačio na 1:1 i vratio mir u hrvatsku igru. U nastavku je Hrvatska potpuno preuzela kontrolu – Luka Perić, na asistenciju vratara Ante Piplice, donio je preokret, dok su Vítor Lima i David Mataja potvrdili veliku pobjedu od 4:1.

Tim trijumfom Hrvatska je prvi put nakon 2014. godine prošla grupnu fazu Europskog prvenstva, kao drugoplasirana reprezentacija skupine A iza Francuske.

„Zaslužili smo ovu pobjedu. Čeka nas Armenija, jaka momčad, ali vjerujem da imamo kvalitetu za prolaz u polufinale“, poručio je izbornik Mavrović nakon utakmice.

U skupini A Francuska je potvrdila prvo mjesto pobjedom protiv Gruzije, dok je Hrvatska završila druga ispred Latvije i Gruzije. Skupinu B osvojila je Armenija, ispred Ukrajine, dok su Litva i Češka ostale bez četvrtfinala. U skupini C dominantna je bila Španjolska, dok je Belgija kao drugoplasirana izborila nastavak natjecanja. Skupinu D s maksimalnim učinkom osvojio je Portugal, a Italija je uzela drugo mjesto.

Četvrtfinalni dvoboji igrat će se u subotu i nedjelju, a Hrvatsku čeka izuzetno zahtjevan ispit protiv Armenije.

Subota, 31. siječnja:

Francuska – Ukrajina (Riga)

Armenija – Hrvatska (Kaunas)

Nedjelja, 1. veljače:

Portugal – Belgija (Ljubljana)

Španjolska – Italija (Ljubljana)

Pobjednik susreta Armenija – Hrvatska u polufinalu će igrati protiv boljeg iz dvoboja Portugal – Belgija, dok se na drugoj strani ždrijeba susreću pobjednici utakmica Francuska – Ukrajina i Španjolska – Italija. Polufinala su na rasporedu 4. veljače u Ljubljani, dok se utakmica za treće mjesto i finale igraju 7. veljače, također u slovenskoj prijestolnici.

