Priča o Mariju Šoštariću: 'Predložio sam mu da igra za Hrvatsku. Obojica smo ostali bez oca'

Uoči ključne utakmice Europskog rukometnog prvenstva između Hrvatske i Slovenije, dviju reprezentacija koje su u igri za polufinale turnira, slovenski rukometni trener Branko Tamše gost je u novoj epizodi rukometnog izdanja podcasta Net.hr-a "Maksanov korner" i nudio detaljnu analizu onoga što nas čeka u utorak u Areni Malmö.

Vrijeme je za rukomet gledajte u utorak od 17.00, a utakmicu Slovenija - Hrvatska od 18.00 na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos, kao i uvijek, možete pratiti na portalu Net.hr.

U prijateljskom, ali sportski napetom razgovoru, Tamše secira prednosti i slabosti obje reprezentacije, otkriva pozadinu dolaska ponajboljeg hrvatskog reprezentativca Marija Šoštarića u hrvatsku reprezentaciju te s javnosti dijeli dirljivu osobnu priču koja ga veže s tim igračem.

Iako je riječ o susjedskom derbiju s golemim ulogom, Tamše je naglasio kako će prijateljstvo ostati i nakon utakmice.

"Igra je igra. Prije i poslije tekme bit ćemo sigurno i ostat ćemo prijatelji", poručio je na početku, no odmah dodao kako svi s velikim nestrpljenjem iščekuju okršaj koji se, u pozitivnom smislu, već "zakuhao".

Rat živaca i taktičkih zamisli

Obje reprezentacije, prema Tamšeovim riječima, rastu iz utakmice u utakmicu. Slovenija je, unatoč izostanku osam do devet ključnih igrača, pokazala iznimnu kvalitetu i mladost, dok je Hrvatska pobjedama protiv Islanda i Švicarske stekla prijeko potrebno samopouzdanje.

"Slovenija možda igra malo brži rukomet i više trči u leđa, a s druge strane Hrvatska igra malo jaču obranu i ima sigurno bolji šut izvana, sa devet metara", započeo je svoju taktičku analizu Tamše.

Branko Tamše ističe kako bi Hrvatska mogla imati problema sa slovenskom tranzicijom i takozvanim "Small Ball" konceptom, igrom s nižim vanjskim igračima koja se oslanja na brz protok lopte i puno situacija jedan na jedan.

"Sigurno da će Slovenija tražiti tranziciju, jer Hrvatska u puno primjera mijenja dva igrača u fazi obrana-napad", objašnjava.

S druge strane, snaga Hrvatske leži u čvrstoj obrani, bilo da se radi o formaciji 5-1 s isturenim Mamićem ili klasičnoj 6-0 zoni.

"Hrvatska može složiti jaku obranu i to bi im trebao biti forte protiv Slovenije", smatra slovenski stručnjak. Ipak, upozorava da je dosad jedino Švedska uspjela anulirati slovenske napadačke prednosti.

Na kraju, pobjednika će odlučivati detalji.

"Ja mislim da će stvarno sitnice odlučivati, a to će sigurno biti vratari. Ona reprezentacija čiji vratar eksplodira imat će veće šanse. Tko će imati mirne živce, hladne glave i vruće srce, taj je u prednosti."

Hrvatski teret medalje protiv slovenske rasterećenosti

Jedan od ključnih faktora utakmice bit će i psihološki pritisak. Tamše je detektirao veliku razliku u mentalnom pristupu dviju ekipa. Hrvatska, kao sportska velesila, uvijek nosi teret očekivanja javnosti.

"Svi znamo da ako se ne dođe u Zagreb na Trg bana Jelačića s medaljom, ništa ne vrijedi. To je jedan veliki teret, a pogotovo ako se izgubi protiv susjeda 'Janeza', onda je to još gore", slikovito opisuje pritisak na hrvatskim reprezentativcima.

Slovenija je, za razliku od Hrvatske, u potpuno drugačijoj poziciji.

"Slovenija je rasterećena. Već je sada išla preko nekih svojih limita, ali sasvim zasluženo. Sve što naprave dalje samo je bonus i to je sigurno jedan mali plus za njih", ističe Tamše. Dodatni vjetar u leđa Hrvatskoj bit će veća podrška s tribina, no upravo bi ta važnost utakmice, ako Slovenija krene dobro, mogla stvoriti nervozu u hrvatskim redovima.

Kako je Šoštarić završio u dresu Hrvatske?

Posebna priča ovog derbija je Mario Šoštarić, desno krilo hrvatske reprezentacije koje je nekada nosilo dres Slovenije. Branko Tamše, njegov prvi trener, otkrio je kako je upravo on bio ključna figura u njegovom prelasku pod hrvatsku zastavu.

"Slovenija je imala i ima pregršt vrhunskih desnih krila. Mario je tu bio uvijek nekako treće, drugo pa četvrto krilo, a godine su bježale", prisjeća se Tamše.

Prepoznavši situaciju i znajući da Šoštarić ima hrvatske korijene i dvojno državljanstvo, odlučio je djelovati.

"Došao sam do Marija i rekao mu: 'Imam jednu ideju. Bi li ti htio igrati za Hrvatsku?' On je rekao da bi mu to sigurno bilo interesantno jer u Sloveniji ne dobiva priliku, a misli da je zaslužuje. I ja sam isto tako mislio", priča Tamše.

Odmah je nazvao tadašnjeg hrvatskog izbornika Hrvoja Horvata koji je ideju prihvatio, a zatim je sve brzo riješeno s Hrvatskim rukometnim savezom.

"Hrvatska je dobila jednog svog, ajmo reći, otpisanog sina s kojim ima dobru korist. Slovenija je i dalje dobro pokrivena na toj poziciji. Zasad, vuk sit i koza cijela", zaključuje Tamše.

Posebna veza koja nadilazi rukomet

Ono što priču čini još zanimljivijom jest duboka osobna veza između trenera i igrača, iskovana u teškim životnim okolnostima.

"Mario je kao jako mlad izgubio tatu, živio je s mamom i bratom. Isto tako se dogodilo i meni. Gledao sam ga nekako svojim očima", otkriva Tamše dirljiv detalj.

Prisjeća se Marijevih početaka, kada fizički nije bio dominantan.

"Kao klinac nije mogao napraviti pet sklekova, nije mogao istrčati ni 600 metara, ali imao je glavu za rukomet. Bio je jako inteligentan."

Tamše ga je savjetovao, branio i pratio svaki njegov korak, od prvih treninga do posudbe u Mariboru koja ga je lansirala u vrhunskog igrača. Ta veza traje i danas, a Tamše je s ponosom, kao skriveni gost, bio i na dočeku u Velenju kada je Šoštarić s Hrvatskom donio srebrnu medalju. Na kraju, prognoze su ostale podijeljene. Potpisnik ovih redaka i viditelj podcasta Maksanov korner, naravno, prognozira pobjedu Hrvatske, dok je Tamše uz smijeh poručio:

"Želim da padne i Hrvatska i da mi idemo u polufinale. To bi bila velika senzacija." Ipak, složili smo se s Brankom Tamšeom u jednom. Čeka nas borba za svaki centimetar terena, a neka pobijedi bolji. Mi se nadamo da će to biti Hrvatska!