Poraz u polufinalu nije tragedija, ali zbog ovoga smo ostali bez nečeg velikog

Hrvatska rukometna reprezentacija nije uspjela ući u finale Europskog prvenstva. Njemačka je bila bolja i plasirala se u finale, a Hrvatska će u borbu za utješnu nagradu, brončano odličje.

Hrvatska je drugu godinu u nizu odigrala odlično prvenstvo. Inat, zajedništvo, veliko samopouzdanje i odličan izbornik vodili su nas do još jednog velikog uspjeha i plasmana među najbolje četiri reprezentacije u Europi. Ipak, za nešto više, za proboj na europski tron, nismo bili spremni.

Otvorili smo dobro utakmicu, u brzom ritmu smo se dobro snalazili iako on baš i nije naš forte. Napad je dobro služio i rezultat je tijekom prve dionice bio na klackalici. Na pauzi za poluvrijeme dojam je bio da ovo polufinale može otići na bilo koju stranu. Onda je počelo drugo poluvrijeme i tu je utakmica dobila svoj rasplet.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Hrvatska je stala u napadu. Mučila se i još pri tome razbranila Wolffa. Obrana jednostavno više nije zaustavljala brze njemačke napade, a izostala je prijeko potrebna pomoć vratara koji su zakazali na ovoj utakmici i vrlo brzo hrvatska se crna rupa pretvorila u najcrnju i u 38. minuti već smo bili na minus šest i povratka nije bilo. Do kraja utakmice malo smo se približili, častili su i Nijemci, ali njihove poklone nismo iskoristili u potpunosti i nije bilo pritiska za Njemačku koja je rutinski utakmicu privela kraju.

Dagur Sigurdsson u ovom je polufinalu zakazao

Što se točno dogodilo u tim prvim minutama drugog poluvremena teško je reći. Naši su igrači u izjavama nakon utakmice krivili umor i to je vjerojatno kumovalo i apsolutno zaslužuju djelomičnu amnestiju zbog svega što su prolazili ovih dana, a o tome nećemo jer je već sve rečeno.

Ipak, moramo malo i kritizirati. Dagura Sigurdssona smo hvalili već drugo prvenstvo zaredom, i to je više nego zasluženo. Pokazao je da odlično zna voditi utakmice, ali danas je taj segment izostao. Hrvatski napad je u prvom poluvremenu dobro funkcionirao zbog igre 7 na 6. U drugo poluvrijeme odlučili smo ući bez te taktike i to se pokazalo krivim. Nismo zabijali i Nijemci su to kažnjavali te se odvojili.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Također, dojam je da je Dagur zakasnio i s time-outom u tim trenucima. Pozvao ga je kada smo već bili na minus šesto. Morao je to učiniti barem tri napada prije i tako barem pokušati razbiti njemački ritam i smisliti neko drugo oružje u napadu.

Kada se podvuče crta, bit ćemo zadovoljni. Hrvatska je ostvarila svoj cilj, ušla u polufinale Europskog prvenstva i tako zadržala svoj status ponajbolje europske ekipe. Da smo razočarani igrom u polufinalu, jesmo, ali to nema smisla apostrofirati jer to igrači i izbornik znaju i sami.

POGLEDAJTE VIDEO: Skidamo kapu! Kakav fair-play potez njemačkog vratara u polufinalu