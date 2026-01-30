On je otkriće prvenstva: Ova statistika zvuči nevjerojatno

Hrvatska je ispala od Njemačke u polufinalu europskog prvenstva rezultatom 31-28. Iako su naši rukometaši dobar dio utakmice bili bolji od Njemačke, na kraju je presudio loš ulazak u drugo poluvrijeme, ali nadu nam je nakratko dao jedan igrač.

Zlatko Raužan je apsolutno otkriće prvenstva. Mladi pivot Sesveta svaku je utakmicu odradio besprijekorno, a to dokazuje i njegova statistika. Naime, Raužan je tijekom cijelog europskog prvenstva stopostotan. Naš je reprezentativac na prvenstvu 18 puta "tukao" na suparnička vrata, a postigao je 18 pogodaka, uključujući i tri protiv Nijemaca u polufinalu.

Foto: Screenshot Ehf

Imat će Raužan priliku još i podebljati tu statistiku u utakmici za treće mjesto koju Hrvatska igra u nedjelju, 1. veljače, protiv Islanda. Ta se utakmica igra od 15:15, a moći ćete je pratiti uživo na RTL-u i platformi VOYO, dok će tekstualni prijenos biti na portalu Net.hr.

