Mirko Alilović: 'Dečki su se jučer vozili pet sati u autobusu. Nek' netko osjeti kako je to'

Mirko Alilović, proslavljeni bivši hrvatski reprezentativni golman koji brani za Wislu Plock, za Net.hr komentira polufinalni poraz rukometne reprezentacije od Njemačke na Europskom prvenstvu. Iako je razočaranje prisutno, Alilović je naglasio kako na borbu i zalaganje naših igrača moramo biti ponosni te je istaknuo nekoliko ključnih, ali i skrivenih razloga koji su presudili u korist protivnika.

Umor i Wolffova zamka u drugom poluvremenu

Analizirajući samu utakmicu, Alilović kao jedan od glavnih problema ističe kratku rotaciju koja je iscrpila ključne igrače. Hrvatska je, prema njegovim riječima, veći dio prvenstva, pa tako i polufinale, odigrala s vrlo ograničenim brojem igrača u vanjskoj liniji.

"Igrali smo sa oko četiri, eventualno pet vanjskih igrača cijelo vrijeme. Nedostajao nam je igrač poput Srne, čiji nam je stil igre donosio puno toga tijekom prvenstva i širio rotaciju", objasnio je Alilović.

Taj nedostatak svježine osjetio se u ključnim trenucima utakmice, posebice na početku drugog poluvremena.

"Jednostavno, ajmo reći, pretrčali su nas i mi smo upali u neku krizu. To drugo poluvrijeme, početak, to je bilo ključno."

U tim trenucima razbranio se i njemački vratar Andreas Wolff, što je protivnicima dalo krila.

"Wolff se razbranio, uzeli su nam par lopti, zabili lake golove i otišli na šest razlike, iz čega više, nažalost, nije bilo povratka", secirao je Alilović prijelomni dio susreta.

Pet sati vožnje i smještaj 40 kilometara od dvorane

Ipak, ono što je posebno naglasio jesu nevjerojatni organizacijski propusti i napor kojem su igrači bili izloženi, a koji se ne vidi na televizijskim ekranima. Alilović je otkrio detalje koji bacaju potpuno novo svjetlo na fizičko stanje reprezentacije.

"Možemo mi sada pričati i plakati, ali dečki su jučer vozili pet sati u autobusu. Igrali su dvije utakmice zaredom, a smješteni su 40 kilometara od Herninga. Možemo mi teoretizirati, ali ajmo nek' netko osjeti kako je to. Ja mislim da se ne bih mogao pomaknuti danas. Momcima treba zapljeskati. Borili su se i na terenu i van njega. Prošli su neke stvari koje nemaju puno veze s rukometom i terenom", oštro je komentirao bivši reprezentativac, dodavši kako unatoč svemu treba čestitati igračima.

"Svaka čast njima na borbi i zalaganju. Da je bilo još pet minuta, možda bismo bili u egalu. Treba im skinuti kapu za ovo što su napravili."

Nema plakanja, idemo po medalju

Unatoč porazu, Alilović ne želi tražiti krivce u pojedincima. Naglasio je kako je rukomet timski sport te da se nikoga, pa ni vratare, ne smije izdvajati.

"Protiv golmana neću i ne želim. Golmani su branili dobro u nekim utakmicama, u drugima su obranili one ključne lopte. Možda bez njihovih obrana ne bismo ni došli do polufinala. Ovo je timski sport, sve je povezano", kazao je, braneći vratarski dvojac.

Pohvalio je karakter momčadi koja se nije predala ni kod zaostatka od šest golova.

"Nisu pustili kola nizbrdo, borili su se do kraja i to je najbitnije."

Za kraj, poslao je poruku optimizma i podrške uoči borbe za brončanu medalju.

"Kažem opet, čestitke za sve do sada. Evo, imamo u nedjelju priliku uzeti medalju. Treba se dobro odmoriti i svim srcem ući u tu utakmicu. Imamo karakter, imamo mladost i imamo zalog za budućnost. Ovo ne treba shvaćati kao tragediju, već kao poticaj da donesemo još jednu medalju hrvatskom rukometu", zaključio je Mirko Alilović.

Hrvatska u nedjelju za broncu

Hrvatska muška rukometna reprezentacija nije uspjela izboriti plasman u finale Europskog prvenstva, nakon što je u polufinalu u Herningu poražena od Njemačke rezultatom 28-31 (15-17).

S obzirom na poraz, Hrvatska će u nedjelju igrati utakmicu za brončanu medalju protiv poraženog iz drugog polufinala, gdje će se sastati Danska i Island (u 20.30). Pobjednik tog meča će se u finalu boriti za titulu europskog prvaka protiv Njemačke.

Njemačku je ponovno predvodio izvanredni vratar Andreas Wolff s čak 13 obrana, dok je Lukas Zerbe bio najefikasniji strijelac s šest golova.

Kod Hrvatske, najbolji strijelac bio je Tin Lučin s šest postignutih golova, dok su Luka Lovre Klarica i Ivan Martinović dodali po pet. Dominik Kuzmanović je zabilježio sedam obrana, a Matej Mandić obranio jedan sedmerac.

