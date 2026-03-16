SVAKA ČAST /

Čudesna Dina Levačić preplivala jezero Titicaca: 'Bilo je zahtjevno, ali ponosna sam'

Čudesna Dina Levačić preplivala jezero Titicaca: 'Bilo je zahtjevno, ali ponosna sam'
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

'Naša će se zastava zavijoriti i kod ovog preplivavanja'

16.3.2026.
20:29
Sportski.net
Ivo Cagalj/PIXSELL
Hrvatska daljinska plivačica Dina Levačić uspješno je ovog ponedjeljka otplivala rutu od 16 kilometara na bolivijskom jezeru Titicaca.

Levačić je startala u sedam sati ujutro po lokalnom, odnosno, u 12 sati po srednjeeuropskom vremenu. Start je bio na plaži u gradu Copacabani, a cilj na otoku Isla del Sol, točno ispod hrama Templo del Sol za koji se smatra da je izgrađen u 15. stoljeću.

Dina Levačić je navedenu dionicu isplivala za pet sati, tri minute i devet sekundi.

„Ruta je bila dugačka 16 kilometara, dok je toplina vode bila oko 16 stupnjeva. Međutim, to je u kombinaciji s nadmorskom visinom od 3812 metara sve ovo učinilo nešto zahtjevnijim. Također, okruženje je uglavnom bilo valovito. No, sretna sam jer sam uspješno otplivala i svladala rutu, kao i što sam ponosna jer sam predstavljala Hrvatsku te će naša zastava zavijoriti i kod ovog preplivavanja“, izjavila je 30-godišnja Levačić nakon odrađene rute.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska reprezentacija s dva Martinovića nakon sedam godina ponovno igra u Zadru

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
