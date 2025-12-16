Dina Levačić: 'More je beskonačno, a granice postoje samo dok ih ne pomaknemo'

Hrvatska daljinska plivačica i Lukina suputnica u showu 'Život u balansu', Dina Levačić, u razgovoru nam otkriva kako je započela njezina ljubav prema plivanju, zašto nikada nije planirala postati profesionalka te kako su more, znanost i mentalna ravnoteža postali temelj njezina života. Govorila je i o projektu ‘104 Dalmatinca’, važnosti kontinuiteta, odmora i hrabrosti da se napravi prvi korak – čak i kad ne znaš kamo točno vodi.

Od igre u bazenu do maratonskog plivanja: Kako je sve počelo

Dina Levačić se s morem sprijateljila vrlo rano. Odrasla je uz more, na otoku Istu, gdje je plivanje bilo prirodan dio djetinjstva, a ne planirani sport.

''Roditelji su nas, mene i sestru, s četiri i pol i šest godina odveli na bazen više da bi se oni malo odmorili nego zato što su imali neke sportske ambicije za nas. U početku je to bila čista igra – uspjeh je bio uopće ući u bazen'', prisjetila se Dina.

Plivanje se s vremenom počelo ozbiljnije razvijati, a prekretnica dolazi s prvim maratonom u Omišu 2005. godine, kada je kao devetogodišnjakinja isplivala dva kilometra. Nakon toga uslijedili su sve duži izazovi – pet, deset, šesnaest kilometara – i utrke diljem svijeta.

Poruka za Luku Veljkovića: “Vjeruj u proces i nastavi dalje”

Luki Veljkoviću, sudioniku emisije ‘Život u balansu’, Dina šalje jednostavnu, ali snažnu poruku – vjeruj u sebe i u proces, čak i kada je teško.

''Najvažnije je nastaviti dalje i ne odustati na prvoj prepreci. Treba ciljati malo iznad svojih mogućnosti jer nas to gura naprijed. Dobre i kvalitetne stvari u životu ne dolaze lako – za njih treba puno rada, truda i odricanja'', pojasnila nam je.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dina ističe i vrijednost onoga što Luka radi kroz emisiju.

''To što se izlaže, dijeli svoju priču i pomaže drugima izuzetno je vrijedno. Nadam se da će mu ovo iskustvo pomoći da bude korak bliže svojim snovima i da će iz svega izvući snagu za dalje'', zaključila je.

Ostatak intervjua možete pogledati ovdje, a cijeli show možete pratiti na službenom You Tube kanalu RTL-a.