Luka u borbi sa strahom: 'Pretilost donosi taj sram - sad je na plaži čudno biti bez majice'

Dina Levačić je povela Luku Veljkovića na put suočavanja sa strahovima i nesigurnostima. Iako mu nije bilo ugodno skinuti majicu na plaži - što se mora, mora se! No, nije jedini - Marko i Dina su mu se pridružili u skidanju, plivanju i suočavanju sa strahovima i nesigurnostima.

Prvi izazov - dva u jedan!

Dina koja je vrhunska plivačica dijeli s Lukom jedan od dva straha s kojim smo ga suočili - strah od visine, pa se slučajno dogodilo da je prije samog snimanja izazova već upala u more. Neovisno o svom strahu Dina ga je dobro bodrila i Luka je preplivao 50 metara kao ribica, uz to što se boji i dubine. Priznajemo, nismo ga izazvali dovoljno jako, ali dobro smo ispipali njegove granice kako bi ga slomili u sljedećoj epizodi. Marko Čerljenec nije bio zadovoljan s težinom izazova pa je Luku izazvao da plivaju do Brača. Zahvalni smo što se nitko nije utopio, čak su i stigli na vrijeme na večernji izazov!

Tko se Marka boji?

Luka se pomalo boji Marka, ali više od toga - mraka. Stavili smo ga u posebnu situaciju kako bi terapijom kroz izlaganje, na zabavan način, uspio smanjiti količinu anksioznosti. Na kraju su se Dina i Luka jako dobro zabavili dok su na umjetnički način dočarali čega se boje. Jedini koji je patio je Marko dok je čekao nekoliko sati da se cijela scena završi kako bi mogao najaviti što Luku čeka u sljedećoj epizodi.

Koji je Lukin sljedeći korak?

U sljedećoj epizodi naša zadaća je slomiti Luku kako bi se ponovno mogao izgraditi - bilo je pucanja, vrištanja, suza i trčanja, a kako je to izgledalo? Pogledajte 17.12. na YouTubeu RTL-a i na Net.hr-u!