Psihologinja: 'Bitno je raditi na sebi i biti svjestan da loši dani neće trajati zauvijek'

Renata Debartoli u razgovoru otkriva svoj profesionalni put, kako su njezina iskustva oblikovala njezinu strast za pomaganjem drugima, te što čini njezin rad posebnim i uspješnim. Također, dijeli svoja razmišljanja o važnosti autentičnosti u međuljudskim odnosima i terapiji.

Put od djetinjstva do psihologije: Kako je Renata Debartoli odabrala svoj poziv

Renata se prisjeća svog djetinjstva u Slavoniji, gdje je imala želju postati učiteljica, ali interes za logiku, matematiku i psihologiju odveo ju je u drugom smjeru. Tijekom srednje škole ju je fascinirala psihologija, način na koji ljudi razmišljaju, osjećaju i ponašaju se.

"Jednostavno me zanimalo kako ljudi funkcioniraju. U srednjoj školi sam imala prijatelja koji je patio od depresije, a ja sam bila ta koja mu je pružala podršku. To me navelo da želim bolje razumjeti ljude kako bih mogla pomoći onima kojima je to potrebno", istaknula nam je Renata.

Od SOS linije do psihoterapije: Prvi koraci u pomaganju drugima

Renata svoju karijeru započinje na SOS liniji za zlostavljanu djecu, gdje vrlo brzo shvaća da joj to područje odgovara. Iako je sama bila pod velikim stresom u tim razgovorima, njezina sposobnost da bude prisutna i empatična, a da ne preuzme teret na sebe, omogućila joj je da se razvije u stručnjakinju koja pomaže ljudima da nađu izlaz iz svojih problema.

"Na SOS liniji sam naučila važno pravilo – moramo biti prisutni za ljude, ali ne preuzimati odgovornost za njihov život. Svaka osoba ima svoj put, a mi možemo pomoći samo ukazujući im smjer", posebno je naglasila.

Psihoterapija i životno savjetovanje: Razumijevanje autentičnosti i granica

Kako bi dalje pomogla ljudima, Renata se usmjerava na psihoterapiju i životno savjetovanje, gdje postavlja jasne granice s klijentima. Naglašava važnost autentičnosti u odnosima, posebno kada je riječ o terapiji.

"Autentičnost je ključna. Osjeti se kada netko iz svoje srži govori iskrene emocije. Kada postoji usklađenost između onoga što osoba osjeća i što govori, tada terapija postaje najefikasnija", ispričala je Renata.

Njezin cilj je da se svaki klijent osjeća saslušanim i da ga vodi prema samospoznaji.

Izazovi i nagrade rada sa klijentima

Rad sa klijentima donosi mnoge izazove, no Renata ističe da svaki susret s osobom koja je ostvarila napredak za nju predstavlja najveću nagradu. Iako se često suočava s teškim pričama, uvijek osjeća ispunjenje nakon što pomogne drugima.

"Teške priče uvijek osjetim, ali ja sam ta koja mora ostati profesionalna i empatična, a nakon toga osjećam se ispunjeno. Pomaganje drugima daje mi unutarnji mir", dodala je.

Poruka za Luku Veljkovića: Kontinuitet i strpljenje

Za Luku Veljkovića, sudionika u emisiji 'Život u balansu', Renata ima jasnu poruku: kontinuitet i strpljenje ključni su za postizanje uspjeha.

"Ništa se ne događa preko noći. Bitno je nastaviti raditi na sebi, biti discipliniran i svjestan da loši dani neće trajati zauvijek. Svaki dobar dan donosi korak bliže cilju", zaključila je.

RTL-ova emisija 'Život u balansu' pruža gledateljima priliku da prate Lukin napredak, a Renata je tu da pomogne u procesu suočavanja s izazovima.

Emisiju možete pratiti na službenom You Tube kanalu RTL-a.