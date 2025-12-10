Strastveni edukator, trener i promotor zdravog života: Tko je Marko Črljenec i zašto pišemo o njemu

Marko Črljenec je ime koje se izdvaja u svijetu funkcionalnog fitnessa i zdravog načina života. Marko je pravi lider u svojoj struci, uvijek usmjeren na stvaranje pozitivnih promjena u životima ljudi - baš zato smo mu dodijelili posebno tešku ulogu sljedećih sedam mjeseci. Prije novosti, saznajmo još malo o ovom nevjerojatnom čovjeku.

Stručnjak sa strašću za edukacijom i treningom

Marko je diplomirao na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, smjer Osnovne kineziološke transformacije, a njegova strast prema fitnessu nije samo profesionalna, već i osobna. Kao certificirani CrossFit Level‐3 trener, te certificirani trener za CrossFit Kids i Movement & Mobility, Marko je posvetio svoju karijeru ne samo treniranju, već i obrazovanju novih trenera. Njegovo znanje i iskustvo čine ga izuzetnim mentorom za sve koji žele izgraditi karijeru u fitness industriji. Njegov rad na Fitnes učilištu omogućava novim generacijama trenera da steknu ne samo tehničke vještine, već i pristup fitnessu koji je usmjeren na zdravlje i dugoročnu izdržljivost.

Active Vita – tu se ne dolazi samo ''znojiti''

Osim što je predavač, Marko je suosnivač i predsjednik Active Vita centra u Varaždinu, specijaliziranog za funkcionalni fitness. Ovaj centar nije samo mjesto gdje se ljudi dolaze "znojiti"; to je prostor u kojem se svi polaznici mogu povezati s vlastitim tijelom i zdravljem na dubokom, funkcionalnom nivou. Njegova filozofija je jasna: zdravlje treba biti na prvom mjestu, a to ne znači samo izvrsne fizičke rezultate, već i balans u svakodnevnom životu.

Sasvim osobni odgovori - što kaže Marko?

Koja ti je najdraža aktivnost?

Najdraža aktivnost? Pa napeta je borba između spavanja i dobrog druženja s olimpijskom šipkom.

Najdraža boja?

Zelena...u svim nijansama, pogotovo British racing green.

Od kud ljubav prema Basenjijima?

Od kad sam primio svoju basenji Kali u ruke prvi put.

I za kraj, kako bi sebe opisao u jednoj rečenici?

Suprotno od jednostavan.

Kao što vidite, Marko nije čovjek od mnogo riječi, ali je drag, direktan i iskren.

Teška uloga i direktan i iskren čovjek

Upravo takva osoba nam je potrebna da povedemo našeg Luku Veljkovića na put promjene. U sljedećih tjedan dana imat ćete priliku vidjeti Marka u ulozi Lukinog mentora i trenera u serijalu ‘Život u balansu’. Isprva je dobro ispipao teren i situaciju pa je, kao i svaki dobar trener, postao oštar, direktan i iskren. Kako se kaže, Marko ima ‘oko sokolovo’ - kako je doživio Luku i je li Luka spreman za njegov prodoran pogled?

