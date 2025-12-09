Tjedan iskrenosti: Varni Paljak se vraća na male ekrane! Zašto?

Sjećate li se Luke Veljkovića? Mladi pjevač i plesač koji nije pobijedio u Superstaru Croatia, ali je osvojio gledatelje i žiri svojim energičnim nastupima i simpatičnim šalama. Iako nije stigao do finala, uspio je pokazati da ima skoro sve što je potrebno za uspjeh u glazbenoj industriji – od pjevanja, plesa do zarazne energije koja je iskrena i simpatična. Na svakom nastupu, osim što je zabavljao publiku pjevanjem i plesom, pokazao je i nevjerojatnu količinu samopouzdanja. Jedan od najsmješnijih trenutaka bio je kada je izveo pjesmu ‘Sve još miriše na nju’ od Parnog Valjka, no, usput je, kako bi ublažio tremu, slučajno zamijenio naziv benda s “Varni Paljak”. To ga nije nimalo obeshrabrilo - žiri je bio oduševljen! Čak ga je i publika još više zavoljela zbog njegove spontanosti. Luka je dokazao da nije samo talentirani pjevač, već prava bomba energije koja na pozornici zna zabaviti.

Zašto kažemo ‘skoro sve’?

Bez obzira na sve prepreke, još se uvijek nada da će njegova glazbena karijera doći do pravog početka. Od nastupa u Superstaru Luka je shvatio da pod hitno treba dovesti svoj život u red i riješiti se problema pretilosti. Velik dio puta je prošao sam - a mi smo tu da mu pomognemo zakucati uspjeh. U sljedećih nekoliko dana imat ćete priliku na Lukinom primjeru promatrati kako izgleda psihološka priprema za taj put promjene - u serijalu ‘Život u balansu’. A od prvog mjeseca pratimo i njegovu fizičku promjenu kroz program ‘Pokretanje nacije’ koji će biti dostupan i svima vama. Pružili smo mu sve alate za uspjeh i usmjerili sadržaj tako da ih i vi dobijete kroz njegovo putovanje. I vas i Luku čeka velika podrška - na jednom mjestu imat ćete sve što vam je potrebno.

Je li njegovo samopouzdanje na pozornici bilo pravo? Hoće li se uspjeti suočiti sam sa sobom i proći sve izazove koje smo mu naumili? Pratite na službenom YouTube kanalu RTL-a i na Net.hru.

Kroz cijeli proces vaši komentari su i više nego dobrodošli, pišite što vam se sviđa, ne sviđa, što vam je ili nije jasno i mi ćemo se potruditi odgovoriti na sve vaše nedoumice!

Stoga, za kraj - pitanje za vas: Da Lukin nastup trebate ocijeniti od 1 do 10 - koju bi mu ocjenu dali?